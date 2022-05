La canottiera, quella bianca e che per tanto tempo abbiamo tenuto nascosta, è tornata. Il suo grande ritorno lo abbiamo visto nella sfilata milanese di Prada. Infatti Miuccia Prada, che oggi compie 73 anni, è stata la stilista che ha fatto tornare la canottiera bianca. Quella minimal, dal taglio semplice e che avvolge il corpo.

Se da una parte torna questo indumento, dall’altra ne torna anche un altro. Uno che viene dal passato e che forse, anche grazie a qualche serie TV storica, ora è pronto per il suo comeback. Ovviamente nulla a che vedere con quello che era una volta, perché sarà riletto in chiave contemporanea e moderna.

Capo moda indossato anche agli ultimi MET Gala 2022. Infatti a indossarlo sono state la top model Gigi Hadid, la cantante Billie Eilish, la cantante Lizzo in formato dress e l’attrice Simone Ashley in versione crop top. A questa cerimonia abbiamo visto anche una Kim Kardashian che ha deciso di indossare l’iconico abito color carne di Marilyn Monroe con un capello raccolto in modo perfetto.

Un capo dunque che possiamo trovare in varie forme: partendo dall’originale e arrivando a quelle più nuove. E oggi in commercio possiamo scegliere quello che più ci aggrada. Sia per quanto riguarda la forma sia per quando riguarda il colore.

Non solo T-shirt o canottiera perché sta spopolando anche questo pezzo che slancia la silhouette

Il capo da indossare per quest’estate è il corsetto. E così, quello che un tempo era un accessorio intimo, oggi viene fuori e si mostra.

Il corset è un modello che è in grado di slanciare la silhouette femminile e così la parte alta del corpo sembrerà più slanciata.

In commercio ne possiamo trovare veramente tanti, realizzati in vari tessuti e colori. Possiamo trovarli più classici e quindi con colori neutri, oppure possiamo trovarli anche con colori più accesi come verde o rosa.

Si possono trovare con effetto satinato, in maglia traforata, modello crop top oppure anche modello body. E poi ancora con stampe floreali, in tulle, di pizzo, con strass, impunture e anche con i bottoni. Insomma, possiamo veramente sbizzarrirci nel trovare quello che è il giusto corsetto da indossare quest’estate.

E allora non solo T-shirt o canottiera perché sta spopolando anche il corsetto come capo da indossare. E non sarà più nascosto da una maglia sopra, ma anzi sarà messo in bella vista.

