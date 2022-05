Comodità e moda non sempre vanno a braccetto. Ma questa è una convinzione che dobbiamo relegare al passato, perché oggi non è più così. “Chi bella vuole apparire, un po’ deve soffrire”, magari un tempo, oggi no. Noti per essere scomodi sono i tacchi alti, ma non è detto che lo siano per forza. Ci sono tantissime scarpe che, anche se presentano un tacco particolarmente alto, non sono affatto scomode. Ma quest’estate la scarpa must-have non è assolutamente alta, tutto il contrario.

Una scarpa prima di tutto comoda, piena di colori frizzanti che dobbiamo assolutamente sfoggiare nei mesi caldi dell’anno. Possiamo portarla in spiaggia, ma possiamo indossarla anche in città e anche la sera. Una scarpa poliedrica che si può declinare su qualsiasi outfit dalla mattina alla sera.

Stiamo parlando delle slides, delle scarpe che in realtà già da un po’ di tempo vediamo indossare. Ma come ogni anno, la moda cambia e propone nuovi colori, forme, materiali e stampe. E così la scarpa della collezione scorsa non sarà mai uguale a quella di quest’anno.

Ecco le scarpe favolose e comode che andranno di moda quest’estate e che tutte desiderano

Le slides possono presentare tantissime forme e colori, ma anche materiali. Sulla scelta del materiale facciamo attenzione perché, se sono ad esempio in pelle e le teniamo tutto il giorno, potrebbero far sudare molto il piede. Vediamo ora qualche proposta dal mondo della moda che spopolerà quest’estate.

Impossibile non partire dalle slides di Bottega Veneta. In commercio ce ne sono diverse, alcune realizzate in pelle, altre invece in rafia, tutte realizzate in Italia con la tecnica dell’intrecciato, signature del brand.

Rimanendo sempre nel Made in Italy approdiamo al mondo di Gucci. I sandali “Angelina” con plateau catturano perfettamente l’essenza degli anni ’90, grande trend di quest’anno. Questi sono rivestiti con la tela del marchio con il tradizionale logo, disegnato per la prima volta negli anni ’30.

Parte della nuova collezione “Roman Studs” sono le slides di Valentino Garavani, che presentano una silhouette a gabbia decorata con borchie a forma di piramide oro. E infine abbiamo le slides di Alaïa in tantissime tonalità, dal bianco al viola, che presentano la storica firma della Maison: il laser-cut viennese.

Ed ecco le scarpe favolose e comode che andranno per la maggiore quest’estate che non possiamo assolutamente non avere. Belle, comode e che possiamo indossare dalla mattina alla sera.

