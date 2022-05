Non è sicuramente il frutto estivo per eccellenza. Anzi, durante l’estate non viene proprio preso in considerazione, poiché tanti sono i frutti estivi che possiamo gustare. Ma come sappiamo bene i frutti non sono solo buoni da mangiare, ma possiamo usarli anche in altro modo.

Da una parte possiamo usare i frutti stessi in modi diversi. Ad esempio, in cucina possiamo usarli per fare i dolci, oppure possiamo usarli per condire l’insalata e altro. Ma la frutta ad esempio è fatta di tante parti. Alcune di queste non si possono mangiare, altre invece si possono magiare e si dovrebbero mangiare, ma devono essere ben lavate.

Come ad esempio la buccia della mela. Qui abbiamo due opzioni: possiamo sia rimuoverla sia mangiarla. In pochi sanno che la buccia della mela presenta moltissime sostanze che fanno bene al nostro corpo. Quello che però è di fondamentale importanza è assicurarsi che la buccia sia ben lavata. Non mangiamola se non è stata lavata, perché sopra potrebbero esserci delle sostanze chimiche.

Se da una parte, quindi, ci sono i frutti che possono essere mangiati con la buccia, dall’altra no. Ovvero ci sono dei casi in cui la frutta non si può proprio mangiare. E allora qui le cose da fare sono varie, perché o la buttiamo nel secchio dell’umido o la usiamo come concime per le piante, oppure la usiamo in un terzo modo.

Sarà pure un frutto invernale ma se molti lo mettono nelle scarpe d’estate c’è un motivo

Durante il periodo estivo, e quindi quello più caldo dell’anno, le nostre scarpe potrebbero iniziare ad avere un odore abbastanza spiacevole. Il caldo, i calzini e il sudore sono tutti elementi che portano l’interno della nostra scarpa a puzzare. E quindi cosa possiamo fare?

Alcuni sono dei rimedi abbastanza famosi e usatissimi, come ad esempio quello di mettere il borotalco nelle scarpe per assorbire il sudore. Ma in realtà per dare profumo alle nostre scarpe possiamo usare la buccia del mandarino.

Il mandarino ha un odore veramente incredibile e che spesso si usa per profumare la casa. Questa volta possiamo usarlo per profumare le scarpe.

Ciò che bisogna fare sarà molto semplice. Infatti, basterà prendere la buccia di mandarino e metterla all’interno delle scarpe. Ovviamente più sono e meglio è. Lasciamo le bucce del mandarino nella scarpa per tutta la notte e togliamole la mattina dopo. E quindi sì, sarà pure un frutto invernale ma se molti mettono le bucce del mandarino nelle scarpe è perché dopo profumano.

