L’Italia è il Paese più bello del mondo. E non soltanto per le sue spiagge e per i suoi luoghi storici. Ciò che rende unico il nostro Paese sono i piccoli e meravigliosi borghi sparsi sul territorio. E oggi noi di ProiezionidiBorsa ne presenteremo 3 davvero magici. Ecco i 3 borghi più colorati d’Italia che ci faranno sentire protagonisti di un quadro. Se amiamo l’arte e la fotografia non possiamo davvero perderceli quest’estate.

Manarola e Varenna

Iniziamo la nostra rassegna dei borghi più colorati del Paese con Manarola, piccola frazione di Riomaggiore in provincia di La Spezia. Manarola è una delle famose Cinque Terre e deve la sua fama proprio alle pittoresche case colorate che sovrastano Via Discovolo. Visitandole non ci troveremo soltanto immersi in un’esplosione di colori. Avremo anche la possibilità di godere di un panorama mozzafiato su tutta la riviera ligure.

Spostiamo verso Nord in direzione Lago di Como per scoprire la meravigliosa Varenna, il borgo degli innamorati. Piccolissimo ma unico, Varenna è costituito di piccole casette colorate con tonalità che vanno dal beige al rosso. Un luogo da visitare con la persona amata al tramonto quando le acque del lago creano magici effetti di luce con le facciate delle case.

I 3 borghi più colorati d’Italia che ci faranno sentire protagonisti di un quadro: la magia di Burano

Giochi di luce tra acqua e abitazioni anche a Burano, forse il borgo colorato più famoso d’Italia. Burano si trova nella parte nord della laguna di Venezia ed è noto in tutto il mondo per la produzione dei merletti. Molto suggestiva la collocazione geografica. Il borgo è diviso in quattro piccoli isolotti collegati tramite ponticelli di legno.

A Burano la scelta dei colori delle case, molto spesso accesi e pastello, è una vera e propria arte. Basti pensare che i proprietari devono ricevere l’autorizzazione del Comune per colorare l’abitazione ed è vietato usare la stessa tonalità per due costruzioni vicine. Un luogo in cui potremo dare sfogo alla nostra passione per la fotografia in pieno relax.