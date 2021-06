Se siamo amanti del pollice verde avremo sicuramente molte piante, non solo in giardino, ma anche dentro casa. In particolare se queste sono facili da coltivare ma allo stesso tempo fanno da arredo per la stanza.

Quello che non sappiamo è che, se abbiamo in casa un cane, dovremmo stare particolarmente attenti alle piante che teniamo tra le mura domestiche. Perché alcune non sono per nulla indicate per il nostro animale e anzi possono rappresentare un serio pericolo. Su tutte una molto apprezzata perché non richiede molte cure, ma che va assolutamente tenuta lontana da Fido.

Molti tengono in casa questa pianta grassa ma è un potenziale pericolo per il cane

Forse avremo sentito già parlare della yucca. È una pianta grassa originaria dell’America Centrale, molto gettonata per riempire le stanze di casa o gli appartamenti. È resistente e sopporta anche la distanza dalla luce del sole.

Ha foglie verdi più o meno sottili e appuntite all’estremità e i fiori che spuntano dalla primavera fino alla fine dell’estate variano dal bianco al giallo con possibili sfumature rosa, rosso o viola. Se coltivata in casa può raggiungere un’altezza di anche 1,5 metri.

Quello che forse ancora oggi non sappiamo è che molti tengono in casa questa pianta grassa ma è un potenziale pericolo per il cane. E il perché lo spiegheremo immediatamente.

Perché cane e questo vegetale non vanno d’accordo

Il primo motivo per cui dovremmo tenere alla larga il cane dalla yucca potrebbe sembrare banale, ma ha certamente la sua importanza. Riguarda nello specifico l’aspetto della pianta: infatti le foglie generalmente lunghe e appuntite possono rappresentare un serio pericolo per l’animale e causargli ferite. Soprattutto se è un cucciolo vivace ed è abituato a correre per casa.

Ma non è solo questo il problema. Infatti, le foglie della yucca secernono delle sostanze velenose per gli animali: le saponine. Se ingerite in grandi quantità possono causare coliche, diarrea, vomito e dolore addominale. Di solito i cani non le mangiano per il gusto amaro, ma un cucciolo ingenuo potrebbe comunque provarne il sapore. Nel caso si manifestassero questi sintomi non pensiamoci due volte e corriamo subito dal veterinario di fiducia.

