L’Italia non è soltanto spiagge da mille e una notte e borghi immersi nella natura. In pochi lo sanno ma nel nostro Paese ci sono alcuni dei castelli più belli del mondo. Noi di Proiezionidiborsa abbiamo selezionato i migliori da visitare per un’estate all’insegna della storia e della magia. Ecco i 5 castelli più suggestivi e premiati d’Italia che non possiamo assolutamente perderci.

Castel Sant’Angelo e Il castello di Miramare

Gli utenti della compagnia aerea Jetcost l’hanno selezionato come secondo castello più bello d’Europa ed è uno degli edifici più iconici di Roma. Stiamo parlando ovviamente di Castel Sant’Angelo, il mausoleo eretto nel 135 d.C. in onore dell’imperatore Adriano. Visitandolo potremo fare un corso accelerato di tutta la storia della capitale. Nel corso dei secoli ha subito diverse modifiche trasformandosi in avamposto fortificato, luogo di detenzione e museo.

Spostiamoci più a nord, nel golfo di Trieste per trovare il Castello di Miramare. La costruzione nacque nel XIX secolo per volontà di Massimiliano d’Asburgo e ancora oggi conserva intatti quasi tutti gli arredi originali. Meraviglioso il giardino botanico che circonda il castello e che crea un incredibile contrasto tra natura e opera dell’uomo.

I 5 castelli più suggestivi e premiati d’Italia che non possiamo assolutamente perderci: Sirmione, Rocca Calascio e Fénis

Se sogniamo di rivivere un’atmosfera da fiaba non possiamo perderci il Castello di Sirmione, il settimo maniero più bello del Vecchio Continente secondo Jetcost. La costruzione risale al XIX secolo e venne costruita per celebrare la potenza degli Scaligeri. Particolarmente suggestiva la posizione. La struttura sorge in mezzo al lago di Garda ed è circondata da torri, fossati ponti levatoi. Tutto quello che ci aspettiamo da un castello medievale.

Scendiamo in Abruzzo per trovare la famosissima Rocca Calascio, immersa nel Parco Nazionale del Gran Sasso. Qui a stupire è soprattutto la location. Il castello domina il parco dall’alto dei suoi 1.500 metri e ci regalerà una vista mozzafiato sospesa nel tempo. A Rocca Calascio sono stati girati molti film tra cui “Ladyhawke” con Michelle Pfeiffer.

Uno dei manieri più belli e famosi d’Italia è il Castello di Fénis, nel cuore della Val D’Aosta. Sorge stranamente su una collina ed è uno dei meglio conservati del Paese. Visitiamolo e ci troveremo catapultati nel medioevo in pochi istanti.