La forza del Ftse Mib è notevole ma la soglia di attenzione non va abbassata. Eventi di una certa consistenza attendono la prossima ottava e in men che non si dica lo scenario potrebbe radicalmente cambiare.

Presentiamoli in questa sede, ricordando di prestare attenzione a questi eventi cruciali per il trend di Borsa dal 28 giugno al 2 luglio.

Lunedì 28 giugno

Mattinata di aste obbligazionarie in mezza Europa. Italia, Francia e Germania emetteranno infatti nuovi bond a scadenze pari a, rispettivamente, 6 mesi, 3-6-12 mesi e infine a 12 mesi. In tutti e tre i casi e su tutte le scadenze, i tassi sono sempre negativi.

A pomeriggio sarà invece la volta degli Stati Uniti sulle scadenze a 3 e 6 mesi: tassi precedenti: +0,045% e +0,055%.

Market movers di martedì

Alle 9.00 conosceremo il dato IPC mensile, IPP annuale e IAPC annuale (giugno) e il livello di fiducia nei settori affari della Spagna. Alle 14 anche la Germania renderà noti gli stessi dati spagnoli ma relativi al paese tedesco, ovviamente.

A livello Eurozona alle 11 conosceremo i dati sull’indice di fiducia dei consumatori, il sentimento del settore dei servizi e dell’industri, le aspettative sull’inflazione.

Alle 16.00 anche gli USA renderanno noto il rapporto sullo stato di fiducia dei consumatori.

Mercoledì 30 giugno

Sarà una giornata campale e zeppissima di dati quella di mercoledì 30 giugno, a partire dall’Asia. In Europa occhi sul PIL (annuale e trimestrale) e investimenti inglesi (H 8.00). Alle 8.45 Parigi renderà noti i dati IAPC, IPC e IPP sia mensili che annuali, oltre all’indice sullo stato di fiducia dei consumatori. Alle 9.55 la Germania renderà noti diversi dati sullo stato di occupazione tedesca.

Tra le 10.00 e le 11.00 sapremo i dati IAPC, IPC e IPP sia mensili che annuali italiani. Gli stessi dati verranno resi noti anche a livello Eurozona, sempre alle 11.

Infine alle 11.45 asta di BTP italiani con scadenze 5 e 10 anni (precedenti tassi pari a: 0,17% e 0,94%).

Giovedì 1 luglio

Nella 1° giornata del mese occhio mensile sulle vendite al dettaglio tedesche (8.00), l’indice dei direttori degli acquisti manifatturieri italiani (9.45) e tedesco (9.55). Alle 10 sapremo anche il tasso trimestrale e mensile di disoccupazione italiano. Infine alle 11.00 aste obbligazionarie in Francia (10 anni) e Spagna (3, 5 e 10 anni).

Attenzione a questi eventi cruciali per il trend di Borsa dal 28 giugno al 2 luglio

Infine nell’ultima giornata di contrattazioni l’appuntamento più importante è alle 14.30. Occhi puntati infatti al discorso del Presidente della BCE, Christine Lagarde, per conoscere le future mosse in tema di politica monetaria dell’Eurozona.

