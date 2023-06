Hair look e tagli per infoltire capelli radi e fini? Formidabili quelli di Sharon Stone anche per over 50

I capelli diventano spesso un vero cruccio per molte donne, tanto più quando non si ha una chioma fluente. Capelli sottili e radi sembrano infatti limitare nel valorizzare il viso a causa del loro apparire troppo piatti. In realtà non è sempre così, il trucco per dare loro tutt’altro aspetto sta totalmente nella scelta del taglio, della piega e del colore. Dettagli dunque niente affatto insignificanti e da selezionare attentamente. Per farlo possiamo prendere ispirazione dalla fantastica Sharon Stone.

La tipologia dei nostri capelli dipende da diversi fattori. Il fatto che siano sottili potrebbero essere puramente genetico o avere altre motivazioni. Molto spesso, però, si ricollega semplicemente al tempo che passa. Dunque capita così che, anche capelli in origine voluminosi, vadano ad assottigliarsi e a perdere corpo con l’avanzare dell’età. In ogni caso, avere pochi capelli e che sembrano appiattiti in testa non ci piace e potrebbe generarci anche una certa insicurezza. D’altronde, gli stessi incorniciano il nostro viso e contribuiscono all’armonia di tutti i suoi lineamenti, incluso un naso grosso. Fortunatamente però non dobbiamo rassegnarci, per farli apparire con maggiore volume e ispessirli possiamo infatti adottare alcune strategie beauty.

Addio capelli piatti, ecco hair look e tagli per infoltire capelli radi e fini

Per capire quali siano gli hair styling migliori per valorizzare i nostri capelli e dare loro personalità possiamo puntare un occhio sul mondo dei Vip. Tra le tante star dotate di una chioma poco voluminosa vi è la bravissima attrice Sharon Stone, icona di bellezza anche oggi all’età di 65 anni. La prima cosa che ci salterà all’occhio sarà la tonalità dei suoi capelli, ossia bionda. Negli anni il colore biondo è stato una sua costante, declinandolo di volta in volta in nuance calde e fredde. Questa è la prima scelta da copiare perché, a differenza dei colori più scuri, tende a camuffare maggiormente la scarsità di volume e di quantità di capelli.

Quindi ben venga un biondo miele, cenere, platino, dorato o bronde. Quest’ultimo è un misto di ciocche castane e bionde ed è proprio l’ultima tendenza sfoggiata dalla Stone. Una scelta azzeccata e che crea maggiore dinamismo alla chioma. Inoltre, amplificato dal fatto che non esiti a far spuntare anche qualche ciuffetto ordinato di ricrescita grigia. Le sfumature hanno un effetto volumizzante.

Mai portare i capelli lunghi

Per quanto concerne il taglio, apprendiamo poi da Sharon Stone un’altra lezione importante. Mai portare i capelli lunghi, evidenzierebbero maggiormente la scarsità di capelli e il loro spessore sottile. L’ideale piuttosto sono tagli corti e medi, anche più pratici, comodi e facili da gestire. I tagli che ha sfoggiato sono dei classici di tendenza.

Si tratta dello shag, ossia un taglio irregolare e scalato. Il pixie, capelli scalati e corti ma più lunghi sulla parte anteriore; e il bob, ossia il caschetto, portato in versione irregolare.

Come pettinarli e acconciarli per dare volume in modo naturale

Dunque tutti tagli che prevedono ciocche di diverse lunghezze per dare movimento alla chioma e abbattere l’effetto piatto. Medesimo effetto lo si ottiene anche con ciuffi e frange sfilettate e irregolari, che, altresì, evitano di far notare il fatto che i capelli siano diradati, perché vanno a riempire. Recentemente, invece della frangia, la Stone ha tirato dietro la parte anteriore dei capelli così da ottenere un effetto corposo. Ovviamente, infatti, nella nostra ricerca di gonfiore, contribuirà molto anche la piega. Inutile dire che quella liscia è la meno indicata. Molto meglio scegliere uno styling mosso come quelli di Sharon Stone. L’attrice solitamente sceglie delle morbide onde leggermente definite oppure un’asciugatura che evidenzia le ciocche di diverse lunghezze portate scompigliate. Questo styling richiederà una mousse per modellare i capelli.

L’importanza della riga

Importante sarà anche la riga che cambierà totalmente l’andamento della chioma. Sharon Stone, sebbene abbia portato anche quella centrale, solitamente sceglie quella laterale e spesso anche a zig zag. Consigliabile anche tracciarla nel lato opposto a quella naturale. Darà un effetto leggermente cotonato e più folto.

Dunque, se cerchiamo hair look e tagli per infoltire capelli radi e fini la nostra musa perfetta potrà essere Sharon Stone con il suo stile intramontabile. Ci sentiremo delle vere dive copiando i suoi hair styling, da completare magari con un bel paio di occhiali da sole come quelli dello star system.