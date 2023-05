Tagli di capelli e make up per nascondere un naso grosso? Meglio usarli per valorizzarlo come fa Barbra Streisand

Tagli di capelli e make up come Barbra Streisand-Dal profilo Instagram barbrastreisand

Capita specchiandosi di non piacersi, magari a causa di qualche lineamento che consideriamo un difetto. Ciò si verifica quando quel tratto non corrisponde ai canoni di bellezza più diffusi e che erroneamente consideriamo universali. È il caso di un naso grosso che, talvolta, diventa motivo di insicurezza e alimenta il desiderio di rimpicciolirlo. In realtà, è una peculiarità che rende uniche e che dà carattere al viso. L’ha ben dimostrato nella sua lunga carriera Barbra Streisand, che l’ha saputo valorizzare e ne ha fatto un elemento di spicco del suo fascino.

Barbra Streisand, oggi a più di 80 anni, vanta una carriera di attrice e cantante di tutto rispetto, che l’ha vista aggiudicarsi vari premi, tra cui 2 Oscar. Eppure, ai tempi dei suoi esordi negli anni ‘60, ciò non sembrava affatto scontato. Infatti, non corrispondeva all’ideale di bellezza comune a causa del suo naso importante e sembrerebbe che le abbiano suggerito di ricorrere alla chirurgia plastica. Ebbene, la star non avrebbe accettato il consiglio, bensì ha reso quel suo “difetto” un segno del proprio celebre viso e della sua inconfondibile bellezza.

Basta tagli di capelli e make up per nascondere un naso grande, meglio renderlo un tratto distintivo

Barbra Streisand insomma è un esempio di body positivity da seguire. Da emulare per quanto riguarda sia l’atteggiamento che i look. Infatti, il suo naso è sempre stato in risalto attraverso scelte che miravano a conferire armonia al viso. A partire dal make up. Il suo trucco tipico solitamente non va a concentrarsi sul naso, nel tentativo di modificarlo, ma sugli occhi. Da sempre utilizza il cut crease, ossia un trucco che separa la palpebra mobile da quella fissa, e il cat eye, ossia la coda di eyeliner. Tutto ciò che ci servirà saranno un ombretto marrone, un pennellino appuntito, matita ed eyeliner neri.

Andiamo a stendere col pennello l’ombretto lungo l’attaccatura superiore delle ciglia. Lo passeremo poi sul confine tra palpebra mobile e fissa, ripassando più volte per renderlo abbastanza netto. Da lì, tiriamo una linea lungo l’angolo esterno fino al bordo della fronte. Passiamo l’ombretto anche attorno alle ciglia inferiori, ma in modo poco marcato, e spingiamo la nuova linea a congiungersi con quella superiore. A questo punto, non ci resta che fare un tratto di eyeliner lungo l’attaccatura delle ciglia superiori, vi dovrà aderire, e ultimarlo con una codina. Riempiamo con una matita nera. Per amplificare gli occhi da gatta, potremmo attaccare delle ciglia finte o semplicemente utilizzare un mascara rinfoltente. A completamento, usiamo una matita per infoltire per sopracciglia. Per non esagerare col trucco, facciamo come la Streisand, optiamo per un gloss o un rossetto di tonalità naturale per le labbra.

Come portare i capelli

Qualcuno sostiene che i tagli più adatti a un naso non minuto siano quelli lunghi. In realtà Barbra Streisand ha dimostrato che sono perfetti sia quelli lunghi che corti. Da tempo porta un long bob che ha declinato in diversi modi. L’ha portato sia di lunghezza media che lunga. Inoltre, sebbene solitamente per distogliere l’attenzione dal naso si consigli la frangia, l’attrice l’ha portata talvolta sfilettata ma spesso ne ha anche fatto a meno. Anzi, talvolta ha scelto una riga centrale che apre completamente la visuale sui tratti del viso. Non di rado ha anche scelto tagli corti, quale un pixie cut movimentato da un’asciugatura sbarazzina e riflessi chiari. O, ancora, il french bob, in versione regolare e irregolare. In quest’ultimo caso con frangettone obliquo ed effetto cotonato.

Non meno varietà per quanto concerne la piega. Ha sfoggiato il frisé quanto onde larghe, che tendono a dare dinamicità al volto. Altrettante volte però ha scelto pieghe lisce o leggermente movimentate alle punte, che pongono il naso in maggiore risalto. Dunque, non limitiamoci, smettiamola di cercare tagli di capelli e make up per nascondere un naso importante, piuttosto impariamo a esserne fiere e a valorizzarlo. Ben venga prendersi cura di noi e magari fare esercizio fisico per mantenersi in forma, ma dobbiamo anche saper apprezzare le nostre caratteristiche.