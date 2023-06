I 5 errori da non fare per non mettere su neanche 1 chilo in vacanza e non piangere a settembre

Non mettere su neanche 1 chilo in vacanza-proiezionidiborsa.it

In Italia o all’estero, al mare o in montagna, è facile farsi prendere la mano e mangiare più del solito, magari con la scusa di assaggiare qualcosa di nuovo. Scoprire nuovi sapori è giusto e divertente e concedersi qualche peccato di gola è sacrosanto. Tuttavia, è bene non esagerare. Scopri insieme a noi come fare!

Per restare in forma e godere di buona salute occorre seguire una alimentazione sana, varia ed equilibrata, e praticare regolarmente un po’ di attività fisica. Tutto questo, detto così, può sembrare molto semplice. Ma, come si suol dire, “tra il dire e il fare…” Nella vita di tutti i giorni, è facile cedere a mille tentazioni. Durante l’anno si susseguono innumerevoli occasioni di convivialità. Pensiamo alle feste comandate come Natale e Pasqua. E poi le ricorrenze come compleanni e anniversari. Senza dimenticare che, almeno una volta all’anno, capita di essere invitati ad almeno un matrimonio, un battesimo o una laurea.

Con la bella stagione, poi, le occasioni per trovarsi a tavola con amici e parenti si moltiplicano. Tra aperitivi, gelati dopo cena e barbecue, è davvero difficile restare in linea. Per non parlare poi delle vacanze. Al mare o in montagna, le occasioni goderecce sono ad ogni angolo. In questo articolo vogliamo segnalarvi quali sono i 5 errori da non fare per non mettere su peso durante le ferie.

L’importanza della attività fisica

Durante i mesi estivi, quando fa caldo, si ha meno voglia di andare in palestra o di uscire a correre. Quando poi si è via, magari all’estero, cambiano totalmente le routine quotidiane. Prendersi una pausa anche dallo sport è giusto, soprattutto se si è molto ligi al dovere tutto l’anno. In ogni caso, è fondamentale non abbandonarsi alla pigrizia totale.

Approfittare quindi ogni volta che se ne ha l’occasione per muoversi, facendo qualche bella passeggiata o un giro in bicicletta, una partita a racchettoni o una rinfrescante nuotata. Nei villaggi vacanze non mancano le attività, come ad esempio corsi di ballo o acquagym.

I 5 errori da non fare per non mettere su chili

Di fronte ai traboccanti buffet dei villaggi turistici e ai golosi menù dei ristoranti, è davvero difficile resistere. Ad ogni modo, tenete sempre ben presente che la parola d’ordine è “moderazione”. Mai esagerare quindi con le portate e le porzioni. Evitare di piluccare il pane o i grissini prima che arrivi la portata principale. In vacanza, poi, è bene non trascurare il consumo giornaliero di frutta e verdura. E se una volta si sgarra, non saltare il pasto successivo pensando di bilanciare le cose.

Infine, è molto importante ricordarsi di bere sempre. Di norma, tutti dovremmo consumare almeno 1,5/2 litri di acqua al giorno. In estate, a maggior ragione, anche di più. Mai aspettare lo stimolo della sete, ma mantenersi ben idratati, soprattutto se si è in qualche luogo di villeggiatura dove fa molto caldo.