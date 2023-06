Il borgo della Toscana dove si mangia meglio? È vicino a Siena ed è famoso per carne e olio

La Toscana è una delle mete di vacanza più famose in Italia e nel Mondo. Ogni anno viene invasa da turisti e celebrità internazionali. Pur tuttavia restano ancora perle meravigliose fuori dalle principali rotte turistiche. Una la stiamo per scoprire e giugno è il mese ideale per visitarla.

Giugno è il mese perfetto per un weekend fuori porta o per una vacanza di 3 o 4 giorni in Italia. Il caldo torrido estivo deve ancora arrivare e i turisti non hanno ancora invaso le nostre mete turistiche. Una situazione ideale per chi ama le camminate all’aria aperta e per scoprire alcuni dei percorsi italiani più belli del Mondo. Oppure per una toccata e fuga negli incantevoli borghi dello Stivale. Oggi proveremo a dare qualche suggerimento in merito e scopriremo il borgo della Toscana dove si mangia meglio. Una piccola perla poco conosciuta in provincia di Siena che regalerà grandi emozioni a noi e al nostro palato.

Mangiare alla grande e spendere poco in Toscana: Trequanda è il borgo perfetto

Stiamo pensando di organizzare una vacanza di 4 o 5 giorni in Toscana? Nel nostro itinerario non può assolutamente mancare una tappa a Trequanda, borgo incastonato nelle dolci colline del senese. Trequanda ha alcune particolarità che lo rendono un luogo che sembra sospeso nel tempo e nello spazio. È ancora fuori dalle principali rotte turistiche e tra le sue stradine si respira l’essenza della Toscana più antica.

La seconda particolarità è che proprio qui si produce uno degli oli extravergine d’oliva più famosi d’Italia. E nei dintorni non si contano gli allevamenti di bovini di razza chianina, una delle carni più buone e prestigiose di tutto il Mondo. Un vero paradiso per gli amanti della buona cucina a prezzi abbordabili.

Cosa vedere a Trequanda

Visitare Trequanda è una gioia per il palato ma non solo. Meritano assolutamente una visita il meraviglioso centro storico in cui spiccano il Palazzo Municipale e la Chiesa dedicata a San Pietro e Sant’Andrea. Due opere di epoca medievale di assoluto pregio storico.

Edifici medievali come la Rocca, punto panoramico da cui scattare incredibili foto. Meravigliosa anche la Torre di Molino, costruzione che si erge all’interno di uno splendido bosco.

Il borgo della Toscana dove si mangia meglio e le altre bellezze della Val d’Orcia

Visitare Trequanda occuperà una giornata della nostra vacanza. Ma che fare nel resto della gita? Una ottima idea è quella di allargare il campo e andare alla scoperta delle altre incredibili bellezze della Val d’Orcia. La Val d’Orcia è uno scrigno di segreti e bellezze riconosciuta Patrimonio UNESCO dal 2004. Per ragioni di spazio, ne citeremo solo alcune che dobbiamo assolutamente vedere.

La prima è Pienza, famosa per il pecorino, per i vicoli romantici e per la splendida architettura rinascimentale. La seconda è Montalcino, il paesino in cui si produce il celebre Brunello, uno dei vini più famosi al Mondo. La terza è Monticchiello, un minuscolo borgo nascosto su una collina che sembra uscito direttamente dal passato.