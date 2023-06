Occhiali da sole uomo e donna che valorizzano: i modelli moda scelti dai Vip per ogni forma di viso

Gli occhiali da sole sono un oggetto indispensabile per proteggere gli occhi dai raggi solari in estate e in qualunque stagione. Allo stesso tempo però sono anche un accessorio che dovrà stare bene al nostro viso e adattarsi alla sua forma. Ma come scegliere il modello più adatto a noi? In nostro aiuto, a illuminarci, intervengono numerose star, ognuna con una forma di viso diversa abbinata ad alcuni modelli fashion e azzeccati.

I raggi UV del sole, ossia quelli ultravioletti, potrebbero provocare danni non solo alla pelle ma anche agli occhi, temporanei o permanenti. Per evitare tale rischio, fondamentale dotarsi di lenti solari. Ovviamente ci serviranno occhiali buoni e per capire se lo sono dovremo controllare alcune caratteristiche, in primis che abbiano un filtro in grado di assorbire i raggi UV. Inoltre, per evitare occhiali taroccati e inutili, se non nocivi, accertiamoci della presenza del marchio CE corretto e della nota informativa di fabbrica. Si consiglia dunque di acquistare esclusivamente presso ottiche di fiducia che sapranno anche darci ragguagli maggiori circa il filtro da scegliere.

Dopo gli aspetti tecnici e salutari, inevitabilmente seguono quelli più frivoli, ossia concernenti la scelta del modello che diverrà parte del nostro outfit ma anche dell’estetica della nostra faccia. Gli occhiali da sole quindi vi si dovranno integrare armonicamente. Per sceglierli dovranno dunque adattarsi alla forma del nostro viso, un particolare assolutamente da non trascurare.

Guida per scegliere gli occhiali da sole uomo e donna che valorizzano in base alla forma del viso

Si sa che quando si è in cerca di stile, i Vip ne sanno sempre una più del diavolo, difficilmente sbagliano un colpo. Dunque scopriamo chi ha la nostra medesima forma del viso e quali occhiali da sole porta, ci indirizzerà verso il modello che ci dona. Forma quadrata del viso tra gli uomini dello star system l’hanno sia Brad Pitt che Johnny Depp. Ambedue indossano delle montature dalle forme che vadano a bilanciare. Brad Pitt recentemente ha sfoggiato lenti scure a goccia con montatura doppia in acetato nero. Quelli di Johnny Depp sono ormai iconici, si tratta del modello panto con lenti tonde violacee e aste doppie nere dall’attaccatura alta. Viso quadrato ha anche Keira Knightley e ugualmente sembra prediligere i panto tra i vari modelli sfoggiati. D’altro avviso Angelina Jolie, che sul proprio viso quadrato porta occhiali a goccia o square e butterfly dalla maxi montatura.

Viso triangolare ha Ryan Gosling, il Ken del nuovo film Barbie. Tenderebbe a preferire lenti tonde, ad esempio il famoso modello Persol 649. Victoria Beckham, che ha la medesima forma, l’attenua con montature di impatto. Opta per modelli squadrati o shield irregolari.

Montature per visi tondi, ovali e a diamante

A diamante è il viso di Madonna valorizzato da lenti quadrate maxi. Nel versante maschile l’ha Robert Pattinson, che è solito indossare i clubmaster Ray-Ban, lenti tonde dall’asta superiore tonda. Monica Bellucci e Chiara Ferragni hanno il volto ovale, forma che si presta a svariate montature. Entrambe controbilanciano con occhiali square quadrati. La Bellucci negli anni ne ha sfoggiati anche arrotondati o butterfly, sempre in formato maxi. Tra gli uomini medesima forma del viso l’ha David Beckham, che ha sfoggiato recentemente la giacca trendy di stagione, e punta su montature squadrate.

Rotondo è quello di Gigi Hadid, che opta spesso su montature allungate, modello biker o cat eye ad esempio. Sul versante maschile troviamo Leonardo Di Caprio, che alterna montature tonde a quadrate. Dunque, ecco gli occhiali da sole uomo e donna che valorizzano e stanno bene su tutti i visi. Un accessorio che non potrà mancare durante le nostre vacanze in spiaggia per proteggerci dal sole ma anche per avere un tocco glam.