Hai smesso di bere caffè? Ecco quanto durano mal di testa, nervosismo e fame: sono meno giorni di quanto pensi

È uno degli alimenti più consumati in Italia, il caffè nostrano è conosciuto per l’alta qualità, la tradizione italiana riguardante l’espresso è conosciuta in tutto il Mondo. Bere caffè potrebbe portare problemi di salute, ma ci garantisce tanta energia e quando smettiamo il nostro fisico soffre.

È una vera e propria disintossicazione, perché bere caffè garantisce una certa energia al nostro organismo che trovandosene privato potrebbe andare in crisi. Non è una situazione duratura, dopo qualche tempo ci si fa l’abitudine, la caffeina non è più in circolo ed è possibile ritrovare il giusto equilibrio. Ma quanto tempo ci vuole? Una delle conseguenze che dobbiamo affrontare quando smettiamo di bere caffè è il mal di testa. Facciamo fatica a concentrarsi, quando si lavora o si studia di notte si beve il caffè perché la caffeina produce adrenalina e dopamina, ormoni stimolanti naturali.

Al loro posto produciamo adenosina, questo porta sbadigli e stanchezza, i processi chimici mutano e le emicranie possono anche essere costanti o forti. Il mal di testa passa dopo 1 settimana, ma se smettiamo di bere caffè in maniera graduale, il problema potrebbe essere più leggero e passare dopo qualche giorno.

Giorni di pazienza

Hai smesso di bere caffè? Potresti sentirti nervoso, aggressivo e suscettibile. Il motivo è dato dal fatto che la caffeina in circolo che diminuisce e in più sentirsi stanchi ogni giorno quando ci svegliamo al mattino, peggiora notevolmente il nostro umore. A questo potrebbe unirsi uno stato depressivo che annulla totalmente i momenti di tranquillità. Ma non dobbiamo preoccuparci. Aspettiamo 10 giorni e torneremo a sorridere, ci sentiremo meglio e vedremo le cose da una prospettiva diversa e migliore.

Smettere improvvisamente di bere caffè aumenterà la nostra fame. Anzi, si tratterà di attacchi da tenere sotto controllo se non vogliamo prendere peso immediatamente. Il caffè ci fa sentire meno affamati, smettere di berlo è negativo da questo punto di vista. Aiutiamoci con infusi freddi o con frutta secca e dopo 6 giorni il problema sarà risolto.

Hai smesso di bere caffè? Soffri meno con questi rimedi

Bere caffè ha diversi lati positivi perché è una bevanda energizzante, contiene elementi antiossidanti, aiuta la digestione. Dall’altra parte potrebbe portare episodi di tachicardia, ingiallisce i denti, ci fa dormire peggio la notte. Smettere di berlo è un sollievo per lo stomaco se soffriamo di reflusso, ci calma se abbiamo un carattere agitato, elimina i problemi di motilità intestinali. Ci sono quindi lato positivi e negativi dal suo consumo, così come dalla sua eliminazione definitiva dalla dieta. Chi può e riesce a trovare una via di mezzo e si limita a qualche tazzina a settimana può ritenersi fortunato.

Per sostituire questa bevanda possiamo abituarci a bere altro. Per esempio, le tisane con zenzero e limone, gli infusi di menta, le acque aromatizzate oppure o le centrifughe di frutta e verdura. Sono tutte soluzioni che ci porteranno a controllare la voglia di caffeina aiutandoci a superare i primi duri momenti.