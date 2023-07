ENEL è uno dei titoli a maggiore capitalizzazione di Piazza Affari. Questo, oltre al fatto che offre un ottimo dividendo, lo rende uno dei più amati dagli investitori. Proprio alla chiusura di 30 giugno c’è stato un segnale di acquisto sul titolo ENEL che potrebbe anticipare interessanti rialzi.

I punti di forza e di debolezza del titolo

In base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi. Negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo. Negli ultimi 4 mesi, gli analisti hanno rivisto in modo significativo le stime sul fatturato della società.

La società, poi, gode di interessanti multipli degli utili. Con un rapporto prezzo/utili di 10,54 per 2023 e di 9,54 per 2024, la società è tra le più economiche sul mercato.

Dal punto di vista delle raccomandazioni, la maggior parte degli analisti che si occupano di ENEL raccomandano Buy o Overweight sul titolo. Inoltre Negli ultimi quattro mesi, gli analisti che seguono il caso hanno sia ampiamente rivisto al rialzo il prezzo obiettivo medio che migliorato il giudizio degli analisti che seguono il caso.

Per concludere, facciamo notare come quest’azione sia di grande interesse per investitori in cerca di rendimento. Il dividendo, infatti, alle quotazioni attuali offre un rendimento di oltre il 6%.

Passando ai punti deboli, secondo le previsioni di Standard & Poor’s, le prospettive di crescita sul fatturato dell’azienda nei prossimi anni sono molto basse. Inoltre, il gruppo ha un rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) relativamente elevato.

Segnale di acquisto sul titolo ENEL: fin dove potrebbero spingersi i tori? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 30 giugno a quota 6,168 €, in rialzo dello 0,51% rispetto alla chiusura precedente.

La tendenza in corso è rialzista, ma le quotazioni si trovano ad affrontare un livello chiave che potrebbe condizionare l’andamento del titolo per le prossime settimane. Come si vede, infatti, le quotazioni di ENEL sono nuovamente a contatto con area 6,168 € che già in passato ne ha frenato l’ascesa.

La sua rottura, quindi, potrebbe favorire una crescita dei prezzi secondo lo scenario indicato in figura. In caso contrario, rottura del supporto in area 6,031 € le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso.

Letture consigliate

La piccola Venezia dell’Emilia Romagna, è la città dove va in vacanza Michelle Hunziker

È questa la località di montagna dove comprare un villino a 63.000 euro per fuggire dal caldo della città