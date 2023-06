Cosa mettere nel caffè al posto dello zucchero: ne bastano poche dosi

Se amiamo il caffè amaro non abbiamo problemi ma se non riusciamo a berlo e dobbiamo addolcirlo il problema è da risolvere. Perché lo zucchero bianco non fa bene alla salute e dobbiamo trovare sistemi alternativi per non rinunciare alla bevanda più famosa d’Italia.

Lo zucchero raffinato, ormai è una certezza, non fa bene al nostro organismo. Sarebbe meglio rinunciare e addolcire la nostra tazzina di caffè con prodotti alternativi. I processi industriali attraverso cui si è arrivati a colore e sapore dello zucchero sono ora condannati da medici e scienziati. Dovremmo ricorrere ai prodotti naturali e capire quali sono le dosi giuste da mettere nella tazzina per rendere il caffè meno amaro e ricavare i benefici da questi rimedi.

Partiamo con il miele, dolcificante per eccellenza, ha davvero tante proprietà. Nessun processo chimico, nessuna alterazione, è il lavoro di api e apicultori a darci questo prodotto meraviglioso. Quello d’acacia è il più neutro e si abbina alla perfezione al caffè espresso. Mezzo cucchiaino di miele sarebbe la dolce ideale per addolcire il caffè senza rovinarne l’aroma.

Ottima soluzione

Se non ci piace il miele e non sappiamo cosa mettere nel caffè al posto dello zucchero dovremmo provare la stevia. È un’erba zuccherata molto diffusa in Sudamerica, non ha calorie, ha impatto glicemico quasi pari a zero e dolcifica 300 volte più del saccarosio. Ha il retrogusto che si avvicina alla liquirizia, la dose consigliata è di 3 o 6 gocce, stessa quantità andrebbe messa nel caffè ma anche nelle altre bevande come tè e frullati. Non dobbiamo esagerare, la stevia in eccesso potrebbe portare a un crollo glicemico e della pressione.

40 grammi di stevia corrisponderebbero a 100 grammi di zucchero. Se nel caffè mettevamo 1 cucchiaino di zucchero, per stare tranquilli, dovremmo mettere un terzo di quantità di stevia e otterremmo lo stesso risultato ma con molti meno problemi.

Cosa mettere nel caffè al posto dello zucchero per non berlo amaro

La melassa è un’ottima soluzione se vogliamo sostituire lo zucchero. Derivata dello zucchero di canna o della barbabietola, contiene saccarosio, glucosio, fibre e vitamina B. Scegliamo una melassa biologica invece di una confezionata di cui non conosciamo la provenienza. Nei prodotti confezionati potremmo sempre trovare conservanti che sarebbe meglio evitare. 80 grammi di melassa corrisponderebbero a 100 grammi di zucchero quindi se mettevamo 1 cucchiaino nel caffè possiamo fare la stessa cosa con la melassa.

Altro prodotto da non sottovalutare è lo sciroppo d’agave che sarebbe la linfa della pianta dell’agave. Contiene un alto tasso di fruttosio e per questo è dolce. Anche in questo caso accertiamoci della provenienza, compriamo solo prodotti biologici e assicuriamoci che non ci siano trattamenti chimici o conservanti pericolosi. 100 grammi di zucchero equivarrebbero a 75 grammi di sciroppo che però è molto dolce. Mezzo cucchiaino quindi dovrebbe bastare per rendere il nostro caffè della giusta dolcezza.