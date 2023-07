Preoccupata per la prova costume e il peso che non scende? Evita questi 5 errori col cibo che non fanno dimagrire, come mangiare solo frutta

Luglio è iniziato da pochi giorni e per molte persone la prova costume incombe. Si prova un po’ di tutto per cercare di abbassare il peso ed entrare nel bikini nuovo che sembrava calzare a pennello solo qualche settimana fa. Magari, siamo convinti di fare la cosa giusta. Invece, ecco che proprio a tavola si fanno errori. Ecco quali evitare

Vi è mai capitato di comprare un vestito o un costume e dopo poche settimane vi accorgete che non entra più come prima? Eppure, siete convinti di aver fatto le cose giuste a tavola, senza strafogarvi di alcol o cibi grassi. Invece, la bilancia sembra che si stia prendendo beffardamente gioco di voi, con quel peso che non accenna a diminuire.

Eppure, se la salute vien mangiando, magari è proprio a causa di errori che facciamo a tavola che il peso non cala. Siamo convinti di fare tutto per il meglio. In realtà, a causa di errate convinzioni, la nostra alimentazione diventa controproducente. Ecco, allora i 7 errori col cibo che non fanno dimagrire.

A volte basta un cubetto di ghiaccio, ma meglio agire anche a tavola

Molti sanno che esistono dei metodi incredibili per buttare giù peso, come usare un cubetto di ghiaccio. Così come dovremmo evitare dei cibi che, per loro natura, tendono a far gonfiare la pancia e che andrebbero evitati. Insomma, sei preoccupata per la prova costume e il peso che non scende?

Vediamo quali sono questi errori che dovremmo evitare a tavola. Sul sito educazione nutrizionale del Grana Padano vengono forniti utili consigli in questo senso. A partire dalla frutta. Tanti, in un giorno, preferiscono mangiare solo frutta convinti che questo li farà dimagrire.

Preoccupata per la prova costume e il peso che non cala? Non fare più questi errori

Un errore, perché non rappresenta un pasto completo. Il corpo ha bisogno anche di grassi, carboidrati e proteine. Insomma, va bene 2-3 frutti al giorno, ma non da soli. Altro errore segnalato dal sito è quello di eliminare del tutto i carboidrati. Pasta, pizza, pane non vanno aboliti del tutto, ma mangiati nella giusta quantità. Attenzione allo zucchero di canna, al posto di quello bianco. Hanno lo stesso quantitativo di calorie.

Che errore, anche, evitare le verdure per non far gonfiare la pancia. Anzi, vero il contrario, come abbiamo visto anche sopra. Frutta secca ok, ma senza esagerare, perché è salutare, ma calorica. Mai tralasciare la colazione. Il classico caffè e via non va bene. Infine, educazione nutrizionale Grana Padano consiglia di non eccedere con i condimenti, a partire dall’olio di oliva che ha 9 calorie per ogni grammo.