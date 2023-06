Hai mai provato a cucinare con la lavastoviglie? Si risparmiano tempo e denaro. Carne e verdure sono perfette

Risparmiare è uno dei mantra degli italiani. Travolti come siamo da bollette sempre più alte, ormai si studia di tutto pur di contenere l’importo bimestrale di gas e luce. La cucina, certo, contribuisce non poco a questo costo e, per questo, tanti cercano soluzioni economiche, che non penalizzino il gusto. Come quella di cucinare con la lavastoviglie

Adesso che Masterchef è finito da qualche settimana, ci sentiamo orfani di ricette fantasiose che, magari, abbiamo tentato di emulare. Ormai, fare uno spaghetto col pomodoro ci sembra roba da principianti. Ognuno, vuol sognare di imitare qualche chef famoso, portando in tavola, ad amici e parenti, piatti gourmet.

Meglio ancora se frutto di qualche tecnica di cottura che non tutti sanno fare. Allora lì sì che ci sentiamo con un grembiule da Masterchef addosso, godendo degli occhi ammirati (magari, per dovere) dei nostri commensali. Più che altro, a volte si cercano delle soluzioni che siano il più economiche possibili a livello di dispendio energetico. Non tanto, dunque, per avere un piatto più buono, ma, soprattutto, con impatto minore sulla già cara bolletta del gas. O della luce.

C’è chi ama cucinare la pasta a fuoco spento e non il solo escamotage per risparmiare

Per dire. C’è anche chi ha imparato a cucinare la pasta lasciando il fuoco spento. O chi si è specializzato cucinando con la pentola a pressione che fa dimezzare i tempi di cottura. E chi, a furia di sbagliare, ha capito quali sono i 7 errori da non commettere mai in una cucina.

Insomma, tutti tirano fuori dal cappello il loro asso nella manica per stupire. Vuoi sbaragliare tutti? Hai mai provato a cucinare con la lavastoviglie? Sì, hai letto bene. Cucinare con la lavastoviglie.

Incredibile, ma vero: si può cucinare anche con la lavastoviglie e si risparmiano soldi

Come è possibile, si chiede uno, che si possa cucinare con la lavastoviglie? Prima di pensare a grandi piatti, pensiamo al principio. Nella lavastoviglie chiusa, quando laviamo i piatti, si produce vapore. Perché non fare, allora, una cottura al vapore, mentre il nostro elettrodomestico è già in azione?

Così, si fanno due cose in uno. Certo, non pensate a piatti gourmet, anche se qualche soddisfazione uno se la può togliere. A partire dalle verdure. Basta mettere in un vasetto di vetro a chiusura ermetica e il gioco è fatto.

Hai mai provato a cucinare con la lavastoviglie? Ecco cosa preparare mentre si lavano i piatti

Il programma deve essere di quelli con temperatura tra i 50 e i 70 gradi. Mettete il vostro vasetto nel cestello, in alto, dove non si muova e vedrete pronte le vostre verdure alla fine del lavaggio. Non tutte le verdure vanno bene. In particolare, carote e zucchine dovrebbero essere cotte a temperature più elevate. Quindi, evitate.

Anche cucinare i legumi o il riso, non va bene. Però, potremmo cucinare il pollo. Basta inserire un petto, insaporito con spezie o altro, all’interno di un doppio strato di alluminio. Fate partire un lavaggio completo, ovviamente senza detersivo, e uscirà pronto per il consumo. Chi ha in casa la macchina per il sottovuoto è avvantaggiato. Infatti, inserendo carne rossa o bianca o salmone in un sacchetto, insaporiti da spezie, ermeticamente chiusi col sottovuoto avrete un ottimo risultato.