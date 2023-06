Contributi estivi: con una semplice domanda entro il 20 giugno all’INPS arrivano 400 euro a queste famiglie con figli 

L’estate per molte famiglie significa un enorme esborso di soldi per ludoteche o campi estivi. Ecco il bando dall’INPS che offre fino a 400 euro come rimborso spese. Ecco come partecipare al bando

La fine della scuola per tantissime famiglie diventa un periodo di notevole difficoltà nella gestione dei figli minori. Non tutti infatti possono contare sull’aiuto dei nonni o possono condurre in maniera autonoma il proprio lavoro. Tanto meno si può abbandonare la propria attività necessaria per portare avanti la famiglia. Per questo l’estate, diventa un periodo davvero pesante e complicato nonostante gli aiuti economici da parte del Governo per chi ha figli minori. Si pensi al Bonus asilo nido che consente di ottenere fino a 3.000 euro di rimborso spese presentando domanda entro il 30 giugno. Il costo di ludoteche e centri estivi spesso è notevole, se poi si ha più di un figlio i costi sono raddoppiati! Tuttavia chiuse le scuole, chi lavora e non ha alternative dovrà necessariamente sborsare un bel po’ di soldi per impegnare i figli in varie attività. Ludoteche, centri o campi estivi sono comunque un’ottima soluzione che fa stare bene i bambini e tranquilli i genitori.

Contributi estivi: con una semplice domanda per queste famiglie con figli che potranno avere fino a 100 euro a settimana per 4 settimane anche non consecutive

L’INPS ogni anno indice un bando di concorso per l’assegnazione di contributi come rimborso spese per la partecipazione a centri estivi diurni in Italia. Pertanto ha pubblicato il bando di concorso per Centri Estivi diurni 2023. In particolare il bando è previsto a favore di figli d’età compresa tra i 3 e i 14 anni orfani ed equiparati di:

dipendenti e pensionati della Pubblica Amministrazione iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

L’INPS pertanto offre la possibilità di fruire di centri estivi in Italia nei mesi di giugno, luglio, agosto e fino al 9 settembre. In particolare riconosce la totale o parziale copertura del costo sostenuto per il centro estivo per la durata minima da una a quattro settimane. Inoltre le settimane possono essere anche non consecutive. Il centro estivo dovrà essere organizzato da un unico fornitore e potrà essere liberamente scelto dal richiedente. Il soggiorno al centro estivo dovrà essere finalizzato alla gestione costruttiva del tempo.

Come fare la domanda

I contributi saranno calcolati in base alla spesa effettivamente sostenuta e potranno essere fino ad un massimo di 100 euro, tenendo conto del modello ISEE. Il contributo potrà coprire fino a 4 settimane di campo estivo. Chi ha un reddito fino a 8.000 euro riceverà un contributo pari al 100% rispetto al valore massimo erogabile. Con un ISEE superiore ma fino a 24.000 euro il contributo sarà del 95% rispetto al valore massimo erogabile. Mentre chi ha un ISEE superiore a 56.000 euro riceverà un contributo pari all’80% rispetto al valore massimo erogabile. Pertanto, al momento di presentazione della domanda, il richiedente deve aver presentato la DSU per la determinazione dell’ISEE. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica. È estremamente semplificata in quanto consiste in una semplice manifestazione di volontà volta all’ottenimento del contributo. Pertanto dall’INPS arriveranno contributi estivi con una semplice domanda da inviarsi entro le ore 12,00 del 20 giugno.