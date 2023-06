Dopo avere registrato perdite superiori all’1%, le quotazioni dell’indice principale di Piazza Affari hanno recuperato chiudendo in frazionale rialzo. In questo contesto, sono 3 azioni che hanno risollevato le sorti del Ftse Mib. Cerchiamo, quindi, di capire quale potrebbero essere gli scenari di breve periodo.

Tra le 3 azioni che hanno risollevato le sorti del Ftse Mib, Saipem è quella che ha dato il più chiaro segnale di forza: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 7 giugno in rialzo del 3,55% rispetto alla seduta precedente a 1,3140 €.

Ottima seduta per il titolo che, registrando la migliore performance tra le Blue Chip ha rotto la resistenza in area 1,3025 €. A questo punto, quindi, le quotazioni potrebbero salire fino alla seconda resistenza in area 1,423 €. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 1,5435 €. Su questo punto di inversione la probabilità di assistere a una svolta dello scenario di breve potrebbe essere molto alta.

Nel breve termine, invece, i ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1,3025 €.

Le azioni STMicroelectronics potrebbero essere presto chiamate a una prova di forza: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 7 giugno a quota 43,10 €, in rialzo del 3,22% rispetto alla seduta precedente.

L’ottimo rialzo del titolo italo-francese, non se ne vedeva una così da oltre un mese, ha portato le quotazioni in prossimità di resistenze chiave in area 43,61 €. Il futuro del titolo, quindi, potrebbe dipendere da quanto accadrà in prossimità di questo livello. Il suo superamento potrebbe spingere le quotazioni verso i livelli mostrati in figura. In caso contrario potremmo assistere a un’inversione ribassista.

Nonostante il rialzo sulle azioni Stellantis prevale ancora l’incertezza: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 7 giugno in rialzo dell’1,45% rispetto alla seduta precedente a quota 14,964 €.

Tra i tre migliori titoli di giornata, quello della casa automobilistica è quello messo peggio. Basta guardare il grafico. Per un chiaro segnale rialzista bisognerà attendere la rottura della resistenza in area 15,538 € che già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni.

