Per donare agli ambienti della casa colore e carattere, sono sufficienti delle piante. Alcune di queste, sono piuttosto complicate da gestire e richiedono molte attenzioni. Altre invece sono semplici da trattare e perfette anche a chi il pollice verde proprio non ce l’ha. Ecco questa ha un nome particolare e in pochi conoscono questa bellissima pianta sempreverde da appartamento: il tronchetto della felicità. È una pianta bellissima e molto resistente perfetta per decorare il salotto, la cucina, l’ingresso e persino le scale. E poi, porta fortuna!

Come prendersi cura del tronchetto della felicità

Il tronchetto della felicità, o Dracaena fragrans, è una pianta sempreverde che può raggiungere anche i 6 metri di altezza nel suo habitat naturale. In casa, invece, rimane più piccolo, con altezze che vanno dai 60 cm ai 3 metri in totale. È una pianta originale del sud dei tropici, per cui non sopporta bene il freddo. Infatti, è perfetta per gli ambienti domestici.

Questa pianta ama molto la luce, ma d’estate i raggi diretti potrebbero danneggiarla, per cui l’ideale è posizionarla davanti alle finestre, ma tenendole schermate con le tende.

Per quanto riguarda l’irrigazione, nelle stagioni più calde è bene bagnarla spesso, e comunque il terreno non deve mai essere completamente secco. Inoltre, il tronchetto della felicità ama molto l’umidità ed apprezza le nebulizzazioni sulle foglie.

Attenzione alle foglie: se si ingialliscono è perché alla pianta serve dell’azoto, per cui basterà aggiungerne un po’ con del concime.

Curiosità

In pochi conoscono i curiosi aspetti di questa bellissima pianta sempreverde da appartamento, a partire dal motivo per cui ha un nome così particolare.

Infatti, il tronchetto della felicità si chiama così perché è in grado di assorbire l’anidride carbonica e di liberare l’ossigeno, rendendo l’aria di casa più fresca e respirabile. Inoltre, appartiene a quel gruppo di piante che riescono ad assorbire gli elementi inquinanti e dannosi dall’ambiente, e quindi migliora la qualità dell’aria in casa.

Per tutti questi motivi si dice che il tronchetto della felicità sia capace di eliminare l’ansia e la tristezza dall’ambiente e che quindi renda magicamente felici le persone che le stanno accanto. E quindi, è la pianta ideale per le nostre case.

