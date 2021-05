Per far sì che il cuore funzioni al meglio si deve fare una alimentazione completa. Che contenga diverse vitamine e il potassio che protegge dai problemi vascolari. Si è visto che con una buona dose di potassio e vitamine si abbassano molto i rischi. Infatti, un cuore che funziona bene non vuole cattive abitudini, ecco pochi passi perché sia forte e sano se si fa proprio questo.

Vitamina C

La vitamina C è utile perché oltre contribuire al processo di protezione abbassa la pressione per la sua azione di vasodilatazione. Si trova negli spinaci, agrumi, ribes nero, pomodori e kiwi. Se piacciono i succhi, in erboristeria si può trovare il succo di acai, una bacca amazzonica ricca di tanta vitamina C.

Vitamina D

La vitamina D invece diventa uno stabilizzatore della pressione arteriosa. La sua mancanza infatti può alzarla. I cibi che la contengono sono l’olio di fegato di merluzzo, il burro e le acciughe.

Una fettina di pane con un pochissimo burro e un’acciuga potrebbe essere un buon metodo per assumerla tutti i giorni. Poi esporsi alla luce solare attiva la vitamina D per un processo di sintesi dell’organismo. In ultimo se manca la vitamina D nell’organismo si può rinforzare con gocce che la contengono e che facilmente si possono assumere.

B6, B12, e B9

Queste vitamine contengono l’acido folico che è un amminoacido. È presente nelle uova, pesce, cereali integrali, germe di grano, lievito di birra, legumi. Ancora nei fagioli, arance e lievito di birra. Se si vuole fare scorta di queste vitamine per cominciare non sarebbe male bere un bicchiere di latte di soia.

Vitamina E

Questa vitamina è molto importante perché grazie ai suoi radicali liberi, contribuisce a prevenire ingorghi del sangue. Regolatrice dei livelli del colesterolo aiuta a tenerlo basso. È presente nelle mandorle, noci, oli, vegetali, olive e albicocche. Se si vuole stare tranquilli molto efficace è l’olio di semi di canapa, un integratore naturale. Condire le pietanze o berne un cucchiaino al giorno è quello che si consiglia per non creare una carenza di questa vitamina.

Un cuore che funziona bene non vuole cattive abitudini ecco pochi passi perché sia forte e sano se si fa proprio questo. Il cuore ha bisogno di tutte queste vitamine per funzionare al meglio insieme ad una giusta dose di potassio e di un quotidiano movimento. Si tenga sotto controllo il fabbisogno giornaliero delle vitamine il nostro cuore sarà sempre forte.

