È incredibile come questa magnifica e bellissima pianta sempreverde possa depurare l’aria di casa e rendere unico il salotto

Dalle case più belle e sofisticate, agli ambienti minimali a quelli di ufficio, non può mai mancare un po’ di verde per rinfrescare le stanze.

Infatti, da sempre le piante sono state usate per la decorazione degli interni. Alcune di esse, però, non solo abbelliscono le case, ma hanno alcune proprietà strepitose e per questo non dovrebbero mai mancare. Una di queste è il Pothos, una magnifica e bellissima pianta sempreverde dalle magnifiche proprietà.

Il Pothos (o potos) è una pianta rampicante sempreverde con splendide foglie larghe e di color verde. Ne esistono diverse varietà, con foglie che assumono sfumature gialle, argentee, rosate o bianche.

È capace di depurare l’aria di casa dallo smog e dalle sostanze tossiche degli inquinanti.

Inoltre, la presenza di queste piante in casa sembra rilassare e dar sollievo agli occhi irritati e stanchi.

Poi, grazie alla sua capacità di eliminare i cattivi odori, il Pothos non si usa solo per arredare il salotto, ma anche bagno e cucina.

La sua bellezza è un altro ottimo motivo per averlo in casa: il Pothos può sia arrampicarsi in verticale, che scendere a cascata dal vaso. Dunque, mettendo il vaso in alto su una mensola, si otterrà una splendida pianta che scende verso il basso.

Crescita e cura

Queste piante sono forti e resistono a condizioni di scarsa luce ed acqua. Infatti, di solito è meglio tenerle all’interno, e preferiscono temperature tra i 15 ed i 25 gradi. Non richiedono grandi cure, infatti basterà innaffiarle 2 volte alla settimana in primavera-estate, meno in inverno.

Un’altra buona ragione per amare il Pothos è che è molto semplice farlo riprodurre, e quindi propagarlo. Basterà tagliare un rametto con almeno due foglie e metterlo in un vaso pieno di acqua.

In poche settimane questo rametto metterà le radici e trasferendolo in un vaso e quindi in terra si otterrà un’altra pianta di Pothos.

È una pianta che richiede cure semplici e per questo è adatta anche per chi non ha il pollice verde. Ecco quindi come il Pothos, l’incredibile, magnifica e bellissima pianta sempreverde può depurare l’aria di casa e rendere unico il salotto.