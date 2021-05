Originaria degli ambienti tropicali delle isole del Pacifico, è una pianta diffusa ovunque per la sua bellezza unica. Tuttavia, la bellezza è solo una delle molte qualità che contraddistinguono l’ibisco.

L’ibisco, o karkadè, è una pianta dai grandi fiori scarlatti ed incantevoli che fioriscono tra la primavera e l’autunno ed appassiscono in pochi giorni. Questa pianta è molto amata in tutto il modo. Infatti, in Giamaica è l’albero nazionale, e nelle isole di Salomone le sue foglie sono usate per realizzare i caratteristici gonnellini. Questo fiore rappresenta nel linguaggio dei fiori la bellezza fugace della giovinezza e la fedeltà per la persona amata.

L’ibisco è una pianta dalle mille proprietà, conosciuta in tutto il mondo e parte di molte tradizioni e credenze. È questa la pianta che tutti dovrebbero avere sul balcone o in giardino per la sua incredibile bellezza e le sue straordinarie proprietà benefiche per la salute. Ad esempio, alcune delle proprietà più interessanti della pianta:

a) gli antiossidanti: i fiori di ibisco contengono grandi quantità di antiossidanti, che sono delle sostanze utilissime per il benessere del nostro organismo;

b) le vitamine e minerali: l’ibisco contiene la vitamina A, C, D, il calcio, il magnesio ed il potassio;

c) ha proprietà diuretiche e lassative: l’ibisco è considerato un lassativo naturale grazie all’alto contenuto di mucillagini sia nella pianta che nei fiori;

d) modula la pressione sanguigna: diversi medici consigliano di bere del tè all’ibisco per modulare lievi problemi di pressione senza il bisogno di farmaci;

e) utile per la bellezza dei capelli: il karkadè di usa anche per realizzare degli impacchi che nutrono e rendono i capelli più lucidi.

Perché averla in casa?

Perché tutte le proprietà elencate sopra si possono assaporare in un tè o infuso con i fiori della pianta. Per cui, invece di andare a comprare i fiori ad un costo molto elevato, perché non averlo già a disposizione e gratis?

Infine, è la pianta che tutti dovrebbero avere anche per la sua incredibile bellezza oltre che per le sue straordinarie proprietà benefiche per la salute, e la sua adattabilità. Che sia sul balcone o in giardino, in vaso o nella terra, è una splendida pianta semplice da curare e che si adatta a diversi ambienti. Se tenuta in vaso resta piccolina, mentre lasciata libera di crescere può diventare alti diversi metri.

