Il nostro orto ci ha dato e continua a darci tante soddisfazioni.

È piacevole vedere i nostri ortaggi crescere rigogliosi: se avessimo il tempo passeremo tutto il giorno a prendercene cura.

Questo hobby ci permette di stare in contatto con la natura e di avvicinarci ad una dieta sana e variegata.

Sulla nostra tavola c’è sempre un prodotto del nostro orto. Ma a volte ci possiamo affidare anche al nostro verduriere di fiducia.

Quello che più ci interessa è di mangiare sano senza il rischio di ingerire spiacevoli insetti o terra.

Ma come possiamo fare? Esiste un trucchetto che ancora non conosciamo?

Scopriamolo insieme.

Insalata fresca e pulita in modo naturale ed in pochi minuti grazie a questo pratico trucchetto che pochi conoscono

Quando parliamo di verdure dell’orto, molti preferiscono igienizzare gli ortaggi utilizzando prodotti alimentari presenti sul mercato.

Ma dobbiamo per forza ricorrere a questo per pulire anche solo la nostra insalata? Non c’è un altro modo?

Ci sembrerà strano ma ci basteranno semplicemente l’acqua, ghiaccio e le nostre mani. Sì, perché andando a riempire il nostro lavabo inseriremo una per una le foglie della nostra insalata e del ghiaccio.

A questo punto ci basterà esercitare un po’ di pressione sull’insalata grazie alle nostre mani. Cerchiamo di spingere verso il basso tutte le foglie: facciamolo per più volte e con movimenti decisi.

Andiamo poi a creare dei piccoli vortici, sempre aiutandoci con le nostre mani. Vedremo la nostra insalata ruotare e liberarsi di tutta la terra presente al suo interno.

Eseguiamo questi movimenti almeno un paio di volte. Tra una procedura e l’altra sarà fondamentale prendere ciascuna foglia e farla scolare: noteremo subito la presenza di terra sul fondo del nostro lavabo.

Dopo aver eseguito queste mosse, anche solo 3 volte, procederemo ad asciugare la nostra insalata.

L’insalata sarà sempre fresca e pulita in modo naturale ed in pochi minuti grazie a questo pratico trucchetto che pochi conoscono.

Per scolarla senza rovinarla o conservarla per più tempo

Dopo aver raccolto ogni foglia presente nell’acqua, svuoteremo il lavabo eliminando tutta la terra rimasta.

A questo punto potremo mettere l’insalata nella nostra centrifuga che normalmente usiamo per asciugarla al meglio.

Se invece non vogliamo far roteare più volte le nostre foglie, magari con il rischio di romperle, potremo semplicemente tamponarle con uno strofinaccio od un tovagliolo di carta.

Impariamo a conservare la nostra insalata grazie all’aiuto dell’acqua: lasciamo qualche goccia in più alle nostre foglie. Le inseriremo poi in un sacchettino di nylon e metteremo tutto in frigo. Avremo insalata sempre fresca e pulita.

