Le melanzane sono ortaggi molto gustosi e ampiamente sfruttati in cucina. Per la loro versatilità si prestano a varie preparazioni. Possono essere cotte in forno e dare origine alla specialità della parmigiana. Oppure prestarsi alla realizzazione di antipasti anche freddi e ideali per un assaggio estivo. Possono anche diventare un piatto unico esclusivo e ricco di gusto.

Come è il caso del tortino con melanzane e patate, molto facile da preparare. E che può assomigliare molto alla parmigiana e soddisfare il palato di chi la apprezza particolarmente. Il piatto ha inoltre la particolarità della frittura in padella delle melanzane. Questa avviene prima della composizione della portata, per la cottura finale in forno. Per preparare dunque il tortino di patate e melanzane saranno necessari i seguenti ingredienti:

3 melanzane;

250 g di scamorza;

3 patate;

250 ml di passata di pomodoro;

50 g di parmigiano grattugiato;

10 foglie di basilico;

farina q.b.;

sale fine q.b.;

olio di semi q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Gustoso questo piatto unico con patate e melanzane fritte in padella e non è la parmigiana

Per preparare il tortino, prendiamo le melanzane e laviamole per bene sotto acqua fredda corrente. Tagliamole a fette e passiamole nella farina. Riempiamo di olio di semi una padella e friggiamo le melanzane, adagiando ogni fetta su un piatto foderato di carta da cucina assorbente. Prendiamo ora le patate, peliamole e tagliamole a fette. Facciamole bollire in una pentola colma di acqua salata e, quando cotte, teniamole da parte. In una ciotola versiamo la passata di pomodoro, aggiungiamo un pizzico di sale e un filo di olio extravergine di oliva. Aggiungiamo ancora le foglie di basilico spezzettate e mescoliamo con un cucchiaio.

Tagliamo a pezzettini la scamorza e prendiamo una teglia. Versiamo sul fondo la salsa di pomodoro. Disponiamo ora uno strato di melanzane fritte in padella. Mettiamo della scamorza, del parmigiano e un po’ di salsa di pomodoro. Proseguiamo adagiando uno strato di patate tagliate a fette. Versiamo nuovamente del pomodoro su tutte le patate, mettiamo le melanzane, un po’ di scamorza e parmigiano, ancora della salsa e nuovamente uno strato di patate. Proseguiamo allo stesso modo fino all’esaurimento degli ingredienti, quindi cuociamo per mezz’ora in forno preriscaldato a 180°. Trascorso il tempo, sarà davvero gustoso questo piatto unico con patate e melanzane, queste ultime precedentemente fritte in padella. Potremo servirlo subito o conservarlo in frigorifero per un massimo di due giorni.

