A chi non è capitato di ritrovarsi ospiti in casa senza preavviso. O comunque con una telefonata fatta all’ultimo momento.

Soprattutto poi in questo periodo in cui la voglia di ritrovarsi è tanta! Non disperare!

Basta poco per organizzarsi e mangiare cose sfiziose, mentre si trascorre una piacevole serata in compagnia.

Abbiamo visto in un precedente articolo come preparare una irresistibile bevanda estiva adatta a tutti e perfetta anche come aperitivo analcolico

Partiamo quindi dall’aperitivo. Poi tra chiacchiere e risate ci dilettiamo con questi gustosissimi e sfiziosissimi involtini semplici da preparare e ideali per fare un figurone.

Basta davvero poco infatti per organizzare una piacevole serata, anche quando il tutto deve essere fatto in poco tempo.

Anche perché d’estate i negozi chiudono tardi, quindi, anche all’ultimo minuto possiamo correre al supermercato a comprare l’occorrente.

Per prepararli basta avere in casa:

bresaola;

rucola;

philadelphia o comunque un qualsiasi tipo di formaggio spalmabile.

Nel momento in cui abbiamo l’occorrente basta spalmare all’interno di ogni fettina di bresaola, un po’ di philadelphia e poi aggiungere un po’ di rucola.

Li disponiamo in una pirofila, chiudendoli con uno stuzzicadenti. In questo modo infatti sarà anche più comodo per gli ospiti prenderli dal vassoio. Oltre che più igienico. In questo periodo più che mai infatti la pandemia ci ha imposto regole. Soprattutto per evitare di toccare con le mani il cibo che poi andiamo a consumare.

Per un tocco in più possiamo spremere sopra qualche goccia di limone, oppure fare una bella grattata di formaggio grana. Le scaglie, infatti, di questo gustosissimo formaggio andranno ad arricchire ulteriormente i nostri gustosissimi involtini.

E per concludere possiamo offrire ai nostri ospiti una prelibatezza

In un precedente articolo abbiamo descritto come utilizzare le fragoline di bosco per un dolce dal profumo inconfondibile che pochi conoscono e che delizierà il nostro palato.

Il consiglio è di preparare questo dolce durante il periodo di raccolta delle fragoline e congelarlo. L’ideale sarebbe farlo in porzioni monouso.

Così quando all’occorrenza vogliamo sorprendere i nostri ospiti con un dolce unico e prelibato, andiamo a scongelare la fragolata.

Tra l’altro congelandola in porzioni monouso, ne scongeleremo quante ne occorrono. Ma soprattutto il dolce si scongelerà più facilmente.

Abbiamo visto quindi che anche quando gli ospiti arrivano senza preavviso, basta davvero poco per organizzarsi. Così da trascorrere piacevoli serate, in compagnia e gustando cose sfiziose.