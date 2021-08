Le pesche sono un frutto estivo apprezzato da tutti per la loro dolcezza e freschezza. Ma non a tutti piace mangiare la pesca con la buccia. Eppure, la buccia è una parte del frutto ricchissima di sostanze nutritive come vitamine ed antiossidanti. Gli antiossidanti, in particolare, sono importantissimi per combattere l’invecchiamento cellulare.

Quindi buttare le bucce delle pesche non è una scelta saggia. Sarebbe meglio mangiarle assieme alle pesche, una volta abituati verrà naturale mangiarle con la buccia. Ma se proprio non si riesce facciamo attenzione a non buttare le bucce delle pesche perché hanno questi usi incredibili.

Le bucce delle pesche si possono usare in tantissimi modi, sia alimentari che non. Se vogliamo ricavarne tutte le sostanze nutritive possiamo inserirle in ottime ricette dolci. Altrimenti possiamo utilizzarle per farci delle maschere per il viso. Andiamo a vedere gli usi alternativi di questa parte di frutto.

Bucce delle pesche caramellate

Le bucce delle pesche si possono caramellare per ottenere un dolce originale e delizioso. Bastano 250 grammi di bucce di pesche, 60 grammi di zucchero e il succo di un limone. Tagliamo a strisce le bucce delle pesche, nel mentre sciogliamo lo zucchero in una padella a fuoco basso con un po’ di succo di limone. Aggiungiamo le bucce delle pesche e mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Si può conservare in frigo fino a 5 giorni, per poi aggiungerlo a torte o per dare un tocco in più ad una pallina di gelato alla vaniglia.

Muffin alle bucce di pesche

Si fanno con le bucce di pesche caramellate e sono deliziosi.

Ingredienti:

100 g di bucce di pesche caramellate;

150 ml di latte di soia;

180 g di farina 0;

100 g di zucchero integrale di canna;

3 cucchiai di olio di semi;

la buccia grattugiata di un’arancia;

mezza bustina di lievito

Procedimento:

Si incorporano tutti gli ingredienti poco alla volta in una ciotola, fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Dopodiché si mette il composto nei classici stampi per muffin riempendo ogni stampo per poco più della metà. Si cuociono i muffin in forno statico a 180 gradi per circa 15 minuti.

Maschera per il viso

La maschera con le bucce di pesca è facilissima da realizzare ed è ottima per chi ha la pelle secca. Bastano le bucce di pesche e del gel di aloe vera. Si mischiano insieme gli ingredienti e si distribuiscono per tutto il viso. Si lascia agire la maschera per 15 minuti e poi si risciacqua il tutto.

