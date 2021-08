In pochi conoscono queste spiagge deserte e siciliane in cui trascorrere il Ferragosto

Il Ferragosto è la festa estiva più attesa da molti. Chi ama i party non vede l’ora di organizzare quello per il 15 di agosto.

Color che amano viaggiare, sanno che di sicuro faranno qualche coda in autostrada, presa d’assalto da automobilisti vacanzieri.

Chi ama la tranquillità e i luoghi poco affollati, invece, sa che forse dovrà evitare le spiagge e optare per un’altra fonte di refrigerio. Ancor di più quest’anno che ci vede, purtroppo, protagonisti di un’altra estate in compagnia del Covid, dove diventa necessario evitare di ritrovarsi in mezzo a tanta gente.

Tuttavia, non bisogna perdere le speranze perché anche questo Ferragosto si potrà trascorrere in spiaggia: basta trovare quelle adatte e più sicure.

Consigli utili prima di partire

In pochi conoscono queste spiagge deserte e siciliane in cui si può trascorrere il Ferragosto in tranquillità e, probabilmente, con maggiore sicurezza.

Quello che bisogna sapere, prima di aggiungere queste mete al proprio itinerario, è che si tratta di luoghi incontaminati e privi di ogni comfort.

Dimentichiamoci di trovare lidi attrezzati e di rintracciare all’orizzonte file di ombrelloni e lettini. Quello che vedremo sono solo sabbia e mare a perdita d’occhio.

Un’altra cosa da sapere è che spesso si tratta di spiagge che si possono raggiungere solo a piedi e guidati da uno spirito un po’ avventuriero.

Si tratta, però, di luoghi quasi segreti, frequentati da pochissime persone, ideali per chi cerca serenità e vuole stare a contatto con la natura. Ma anche per chi si vuole godere il Ferragosto senza troppe preoccupazioni.

Il consiglio è quello di raggiungere il posto con vestiti comodi e scarpe da ginnastica.

Utilizzare uno zaino, per avere braccia e mani libere, in cui mettere tutto il necessario per il mare e scorte di acqua e cibo.

Seguendo questi accorgimenti, saremo pronti per andare alla scoperta di queste spiagge isolate ed incontaminate del territorio siculo.

In pochi conoscono queste spiagge deserte e siciliane in cui trascorrere il Ferragosto

La prima è la spiaggia “della Marina” che si trova a Tusa, provincia di Messina.

Questa spiaggia, che ha vinto la Bandiera Blu nel 2016, è ricoperta di ciottoli variopinti con qualche scoglio che fuoriesce dal mare cristallino. Le varietà di pesci e alghe che si possono ammirare sono tante e non è difficile imbattersi in qualche appassionato di snorkeling.

La seconda spiaggia è chiamata “Isola delle correnti”, situata a Porto Palo di Capo Passero, provincia di Siracusa.

Si tratta di una piccolissima e tondeggiante penisola di sabbia e rocce collegata a Porto Palo solo grazie ad una sottile striscia di pietre, percorribile a seconda delle maree.

Viene chiamata Isola del vento perché si trova tra il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo che, incontrandosi, generano correnti marine e terrestri. Il mare è profondo e di un blu intenso.

La terza è, infine, la spiaggia “di Marianelli” a Noto, provincia di Siracusa, situata all’interno della riserva naturale di Vendicari.

Si tratta di una spiaggia circondata da mandorleti, limoneti e piccole dune di sabbia. Il suo fondale è basso e sabbioso e le sue acque sono limpide e tiepide, soprattutto ad agosto.