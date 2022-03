La Dea bendata certe volte gioca proprio dei brutti scherzi. Ebbene sono questi i giorni che secondo le stelle saranno davvero difficili per alcuni segni zodiacali. Questi infatti si troveranno ad affrontare una serie di imprevisti e di coincidenze sfortunate che metteranno a dura prova la loro pazienza.

Vita difficile per chi è della Vergine e per quelli che gli orbitano intorno

Vediamo nel dettaglio quali sono i guai in vista per questi 3 segni zodiacali che renderanno la vita difficile a loro e a coloro che gli orbitano intorno. Infatti, il susseguirsi di eventi sfortunati renderà questi segni particolarmente nervosi, e si sa, con i nervi a fior di pelle è difficile riuscire a prendere le decisioni giuste. Alcuni di loro si troveranno a sperimentare, purtroppo, delusioni cocenti anche nell’ambito sentimentale.

I primi che saranno colpiti da questa congiuntura astrale negativa sono i nati a cavallo tra agosto e settembre. Ebbene, uno dei segni distintivi dei Vergini è quello di non accontentarsi mai. Dunque, questa tendenza li porta a vedere sempre il “bicchiere mezzo vuoto”. Questa insoddisfazione di base insieme con dei piccoli imprevisti quotidiani li renderà davvero intrattabili. L’unica soluzione sarà avere la pazienza di aspettare. Già la prossima settimana il Sole potrebbe ricominciare a splendere nel cuore dei nati sotto questo segno. Bisogna che chi è della Vergine impari anche a lasciar correre le cose senza dover per forza controllare tutto.

Guai in vista per questi 3 segni zodiacali che avranno i nervi a fior di pelle e giornate davvero sfortunate

Gli Scorpioni vengono da un periodo in cui i problemi non sono certo mancati. Ebbene anche i più forti ad un certo punto si sentono stanchi. Quando le energie scarseggiano, anche un piccolo inconveniente sembra una montagna da scalare. Dunque i nati fra ottobre e novembre si sentiranno esausti e con i nervi a fior di pelle. Sarà davvero difficile riuscire a trovare le parole giuste per intavolare conversazioni pacifiche evitando la lite. La soluzione migliore che gli Scorpioni possono mettere in campo è quella di prendersi un momento di stacco da tutto e da tutti. Il riposo ed il silenzio potranno aiutare i nati sotto questo segno a calmare i nervi.

Infine, brutto periodo per gli Ariete, i quali, purtroppo è da gennaio che sperimentano un susseguirsi di eventi sfortunati. In particolare le coppie, anche le più solide, vivranno momenti di incomprensione e crisi profonde. Solo l’arrivo della primavera riuscirà a mettere fine a questo brutto periodo.

Sarà il solstizio in arrivo che porterà la svolta secondo lo zodiaco. Dunque non ci resta che stringere i denti e non prendere decisioni irrimediabili.

