L’Italia è bella da Nord a Sud, da Est a Ovest e passando per il centro.

Con le sue attrazioni, il nostro Paese è tra le mete preferite dai turisti stranieri che tutti gli anni riempiono città d’arte e borghi incantati. Tra mare e montagna, ogni periodo dell’anno è perfetto per una gita, un weekend o una settimana di vacanza. Terra d’arte, storia e cultura, non dimentichiamo neppure il divertimento.

Le grandi città ospitano artisti nazionali e internazionali che intrattengono centinaia di spettatori. Sede di concerti, spettacoli e mostre, noi italiani sappiamo divertirci con attività musicali, teatrali e di altro genere.

D’altra parte, non sottovalutiamo neppure la natura che ci regala paesaggi incantati e aria pulita.

Parlando proprio di natura, i nostri esperti hanno visitato un luogo immerso nel verde e dai tramonti romantici.

Si tratta di un parco proprio al confine tra Italia e Slovenia, al Nord-Est del nostro Stato e ideale per gli chi pratica sport. Attrezzato anche per il trekking, accoglie sia gli appassionati sportivi che gli amanti delle passeggiate rilassanti ma allenanti allo stesso tempo. Vediamo di quale si tratta e come raggiungerlo per una gita fuori porta.

Si trova al confine tra due Stati questo parco naturale dove respirare aria pulita e ammirare paesaggi incantevoli

Stiamo parlando del parco Piuma-Isonzo, che costeggia l’omonimo fiume della bella città di Gorizia.

Caratterizzato da vari sentieri, chi vi si reca per fare un po’ di attività fisica troverà l’atmosfera e l’ambiente ideali. Un panorama mozzafiato che non farà sentire la fatica delle lunghe camminate per rimettersi in forma.

Inoltre, l’area è attrezzata non soltanto per il trekking ma anche per fare dei picnic e rilassarsi leggendo un libro o parlando con qualcuno. Infatti, a ridosso del fiume si trovano alcuni tavoli in legno che permettono di sedersi comodamente e trascorrere qualche ora fuori dal caos della città.

Se poi abbiamo ancora un po’ di tempo a nostra disposizione dopo aver visitato e passeggiato per il parco, possiamo andare alla scoperta di Gorizia. Eletta capitale europea della cultura 2025 insieme alla vicinissima Nova Gorica, in questa piccola realtà si respira un’aria particolare e unica. Difatti, la sua vicinanza alla Slovenia rende Gorizia la città dalle due anime e dalle due culture, tutta da scoprire e ammirare.

Possiamo girarla in un giorno e, dato che si trova al confine, potremmo anche fare un salto nella vicina Nova Gorica.

Natura, storia e cultura, difficile chiedere di meglio.

