Potrebbe anche capitarci di entrare in doccia per fare lo shampoo e trovare il barattolo del balsamo vuoto. Soprattutto se in casa ci sono donne e magari dotate di splendida chioma fluente. Ci mettiamo nei panni di quei papà e mariti che magari hanno 3 o 4 donne sotto il tetto domestico. A quel punto, il balsamo in casa è quasi più utilizzato del formaggio grattugiato. A maggior ragione se ci sono delle donne sportive che hanno bisogno di lavarsi i capelli spesso. Attenzione che tra poco avremo a che fare col sole e con le piscine e i capelli andranno sotto stress. Ecco, allora l’idea per creare questa volta non uno shampoo, ma un balsamo casalingo pieno di nutrienti salutari.

Quanti nutrienti nei semplicissimi semi di lino

In molte culture e cucine internazionali i semi di lino sarebbero dei potenti alleati del nostro organismo. Conosciuti da secoli per le loro virtù benefiche, in Europa sono apprezzati, ma non da tantissimo tempo. Solitamente li conosciamo come alimenti. Qualcuno non li usa perché li pensa calorici, ma molti li amano perché farebbero bene al cuore. Ufficialmente, 100 grammi di semi di lino, apporterebbero più di 500 calorie. Anche, se c’è da dire che sono molto leggeri. Così almeno ricorda la scienza che catalogherebbe i semi di lino tra i cibi alleati della salute cardiovascolare. Questo grazie alla ricchezza di:

vitamine;

antiossidanti;

minerali;

acidi grassi omega 3.

Ingredienti che farebbero bene anche alla salute del nostro capello. In più, mettiamoci anche la ricchezza di proteine, fondamentali per una crescita corretta della chioma.

Per creare un balsamo naturale casalingo, ecco soli 2 ingredienti pieni di nutrienti che renderebbero i capelli forti e splendenti

Il nostro balsamo si comporrà quindi di:

acqua;

un pugno di semi di lino.

Procedimento

Mettiamo a bollire i semi di lino dentro a una pentola d’acqua e lasciamoli poi cuocere per una decina di minuti. Prendiamo il colino e passiamo a filtrare la nostra soluzione, facendola raffreddare. Ci accorgeremo che si formerà un composto denso e morbido. Mettiamolo in una coppetta e usiamolo come faremmo col balsamo tradizionale. Quindi procediamo al risciacquo, dopo aver lasciato agire per qualche minuto. Per creare un balsamo naturale casalingo servono solo 2 ingredienti e poco tempo. Ma il capello, arricchito di nutrienti, ne sarà sicuramente contento.

