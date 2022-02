Guai a buttare le spugne da cucina rovinate perché hanno dei riutilizzi geniali che ci torneranno utilissimi ogni giorno

Molti di noi in casa sono sicuramente pieni di oggetti, che ormai non usano più. Tanti elementi, infatti, sono troppo vecchi e rovinati per poter compiere la propria funzione. Ma questo motivo non è sufficiente per buttarli via. Infatti, non tutti lo sanno, ma il riciclo creativo potrebbe aiutarci a recuperare tutti questi oggetti ormai vecchi di anni, trasformandoli in qualcosa di nuovo e inedito. Basterà avere le giuste idee sottomano per realizzare delle creazioni davvero utili e interessanti.

Riciclo creativo in casa, tantissime idee per poter risparmiare con oggetti rovinati che solitamente buttiamo nella spazzatura

Ci sono tanti oggetti che non dovremmo buttare direttamente nella spazzatura, una volta che appaiono rovinati e inutilizzabili. Infatti, per quanto vecchi e rotti siano, possono sempre tornarci utili, anche se spesso non ce ne rendiamo conto. Per esempio, una semplice e vecchia cravatta, ormai impossibile da indossare per i segni del tempo, può tornarci davvero utile in casa. E in questo nostro precedente articolo, abbiamo proprio spiegato come riutilizzarla in modo straordinario. Oppure, anche una padella, che ormai non possiamo più usare per cucinare, potrebbe davvero sorprenderci. E in un nostro articolo abbiamo spiegato come riadattarla per tantissime altre funzioni, che sicuramente ci lasceranno a bocca aperta.

Guai a buttare le spugne da cucina rovinate perché hanno dei riutilizzi geniali che ci torneranno utili tutti i giorni

Anche le spugne possono essere usate in tanti modi diversi. Quando ormai sono troppo rovinate per pulire i nostri piatti, potremmo provare ad usarle per pulire il nostro ventilatore. Tutto ciò che dovremo fare sarà tagliare la superficie gialla in piccoli cubetti tutti uguali tra loro. Ora, passiamola tra le righe del ventilatore e vedremo come la spugna catturerà ogni traccia di polvere e di sporco presente. Ma non è finita qui. Una vecchia spugna può anche diventare un fantastico portaspilli. Sia sulla parte gialla che su quella verde, infatti, potremmo infilare i nostri aghi e i nostri spilli per tenerli sempre in ordine e a portata di mano.

Infine, un altro utilizzo geniale riguarda il nervosismo, che spesso proviamo durante una dura giornata. Una spugna vecchia e rovinata, ovviamente ben pulita e igienizzata, può diventare un fantastico antistress. Ci basterà stringerla nella mano ogni qualvolta sentiremo i nervi cedere e potremo sicuramente sfogarci. Dunque, guai a buttare le spugne da cucina rovinate, perché ora conosciamo tutti i modi in cui possiamo usarle.

Lettura consigliata

Mai e poi mai buttare un materasso rotto o vecchio perché rimarremo letteralmente a bocca aperta per il suo riutilizzo