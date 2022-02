Il ribasso delle azioni HERA potrebbe essersi già esaurito. I possibili obiettivi del rialzo che verrà

Come già scritto in un precedente report, per tutto il 2021 il rialzo delle quotazioni HERA è stato condizionato da una fortissima resistenza in area 3,7 euro. Questa, chiamiamola così, tradizione sta continuando anche nel 2022. Come si vede dal grafico, infatti, ogni escursione in prossimità di questo livello ha generato un ritracciamento delle quotazioni.

Anche al ribasso, però, c’è stato un importante supporto che ha condizionato le quotazioni e si trova in area 3,322 euro (I obiettivo di prezzo). Adesso, quindi, che le quotazioni sono in prossimità di questo livello il ribasso delle azioni HERA potrebbe essersi già esaurito.

Abbiamo così provato a immaginare una possibile proiezione rialzista assumendo che il minimo del ribasso sia già stato segnato. Sotto questa ipotesi il I obiettivo di prezzo si trova in area 3,778 euro (I obiettivo di prezzo). Da notare che si trova in prossimità della resistenza che ha condizionato il titolo nel corso dell’ultimo anno. Il superamento di questo livello, quindi, aprirebbe le porte al raggiungimento di area 4,22 euro (II obiettivo di prezzo), prima, e di area 4,66 euro (III obiettivo di prezzo), poi.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura dalla linea continua. Da notare che la massima estensione ribassista passa per area 2,494 euro.

La valutazione del titolo HERA

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato le azioni HERA risultano essere sottovalutate. Inoltre, la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore. Questa sottovalutazione è confermata dagli analisti che hanno un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15%.

Inoltre, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0.98 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata.

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 18 febbraio a quota 3,349 euro in ribasso dello 0,18% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale