Tutti abbiamo in casa dei materassi vecchi che pensiamo sia ora di buttare. Essendo il luogo dove ci riposiamo e dove dormiamo, questi oggetti devono sicuramente essere comodi e confortevoli. E dunque è più che normale cambiarli. Ma l’errore che facciamo è quello di spedire nella spazzatura quelli che sostituiamo, perché hanno un’idea di riciclo che potrebbe cambiare la nostra casa. Perciò, facciamo attenzione. Il consiglio è molto semplice: mai e poi mai buttare un materasso rotto o vecchio perché rimarremo letteralmente a bocca aperta per il suo riutilizzo!

Personalizziamo il nostro giardino con un materasso vecchio, ecco cosa dobbiamo fare

Parliamo di un’idea davvero interessante, che potrebbe completamente rivoluzionare il nostro giardino. Prendiamo il nostro vecchio materasso e mettiamolo in un angolo. Procuriamoci poi dei pallet. Questi ci aiuteranno a creare la base per ciò che vogliamo creare. Ora, ricopriamoli con della vernice idrorepellente. Sistemiamoli come una grande panca nel luogo del giardino o della terrazza che ci piace di più. E ora, dopo aver ripulito il nostro vecchio materasso, stendiamolo sopra di essi, ricoprendolo con cuscini e coperte. Avremo un piccolo letto dove stenderci durante il giorno a prendere il sole!

In più il riciclo dei materassi potrà anche permetterci di dare sfogo alla nostra creatività

C’è un’altra idea davvero originale che potremmo mettere in atto con un materasso vecchio. Infatti, questo oggetto ci permetterà di dare libero sfogo alla nostra fantasia. Prendiamone uno e usiamolo come una vera e propria tela. Lo hanno già fatto diversi artisti, quindi potremo anche prendere qualche spunto. Il nostro vecchio materasso potrebbe diventare una piccola opera d’arte da mettere sul terrazzo, così da abbellirlo e renderlo davvero unico al mondo!

Dunque, ora sappiamo che non conviene mai e poi mai buttare un materasso rotto o vecchio perché rimarremo letteralmente a bocca aperta per il suo riutilizzo!

