Un libro è un amico fidato, leale, che non ci abbandona mai e che ci fa compagnia in qualsiasi momento. Essendo così importante, un volume va scelto con cura e attenzione. Infatti, dobbiamo selezionare il genere che più si addice alla nostra personalità e l’autore con cui riusciamo ad entrare subito in connessione. Anche lo stile del libro sarà fondamentale per poter farci realmente entrare nella storia, permettendoci di staccare dalla realtà per qualche ora. In questo nostro precedente articolo, tra l’altro, ne avevamo già consigliati alcuni perfetti per la sera. E oggi continuiamo la lista.

I libri che si leggono velocemente ma che lasciano un segno indelebile

Nonostante tutti i bellissimi effetti che può avere un libro su di noi, non sempre abbiamo il tempo di leggerne uno con troppe pagine. Gli impegni quotidiani, purtroppo, spesso sottraggono ore e ore al nostro tempo libero, lasciandoci poco spazio per noi stessi. Ma a questo c’è una soluzione. Ci sono diversi autori, infatti, che hanno realizzato opere brevi, che molti riuscirebbero a leggere anche in una sera. Tra questi, troviamo per esempio Il vecchio che leggeva romanzi d’amore di Luis Sepúlveda. Qui incontriamo Antonio José Bolívar Proaño, un anziano signore sudamericano che si mette alla caccia di una femmina di tigrillo.

Questo felino, infatti, stava compiendo un massacro per vendicare l’uccisione dei suoi cuccioli appena nati. Mentre viene raccontata la caccia di Antonio, scopriamo a poco a poco il suo passato, che lo ha portato all’isolamento e al trasferimento in una nuova città. Proprio in questo nuovo Mondo, ha scoperto la sua incredibile passione per i romanzi d’amore. Un vero capolavoro, fortemente emotivo e immediato, che non potrà lasciarci indifferenti.

3 libri incantevoli che si leggono in una sera e che ci condurranno in luoghi meravigliosi facendoci innamorare

Troviamo, poi, un’altra vera e propria chicca della letteratura. Stiamo parlando di un’opera di Cesare Pavese, La casa sulla collina, dove ci immergiamo nella storia del protagonista Corrado. Il personaggio lavora a Torino, dove ha una cattedra, ma non sente la vita scorrere nelle vene. Infatti, un immenso senso di apatia, che prova verso le nefandezze della Seconda Guerra Mondiale, lascia il lettore completamente senza parole. Per proteggersi, si rifugerà appunto su una collina, con sua madre ed Elvira. Sarà qui che entreremo in contatto con il protagonista, scoprendo gli angoli più nascosti della sua anima.

Infine, abbiamo Le intermittenze della notte di José Saramago, che ci conduce in un Paese in cui non esiste la morte. Questo, dopo un primo entusiasmo, crea problemi di ogni genere, dal fallimento delle pompe funebri al quantitativo di anziani che non ricevono le cure adeguate. Da qui, iniziano i viaggi di persone in punto di morte oltre il confine del Paese, dove invece la vita fa il suo normale corso. Dopo mesi di spaesamento, la Morte decide di inviare delle lettere, dove annuncia che riprenderà il suo lavoro. Ma solo una lettera non arriva ed è quella di un violoncellista di cui la stessa Morte si innamora. Dunque, ecco 3 libri incantevoli che si leggono in una serata e che sicuramente ci lasceranno esterrefatti.