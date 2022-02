Guai a buttare le scatole di cartone perché potremmo facilmente riutilizzarle in giardino grazie a questi 3 geniali metodi alternativi

Molti di noi acquistano diversi oggetti on line o comunque prodotti confezionati nel cartone oppure che vengono spediti a casa, chiusi direttamente in scatole di cartone. Generalmente tendiamo a buttare queste scatole per non occupare inutilmente spazio in casa con oggetti voluminosi che non sappiamo come impiegare.

È però utile sapere che potrebbero rivelarsi dei preziosi alleati in casa risparmiandoci di fare ulteriori acquisti.

Infatti, guai a buttare le scatole di cartone, sia di piccole che di grandi dimensioni, perché sono utilissime per le piante e per i lavori in giardino.

Ci sono diversi oggetti che gettiamo ma che potrebbero farci risparmiare tempo ed inutili sprechi se venissero riutilizzati in maniera adeguata.

Infatti, anche i classici tappi di sughero, che solitamente ricaviamo quando beviamo vini o spumanti, varrebbero oro per casa e giardino

Oltre agli oggetti, ci sono anche diversi alimenti di scarto che solitamente gettiamo via nell’umido, inconsapevoli della loro funzione.

Per esempio, potremmo concimare il limone grazie alla combustione di questo materiale che ci scalda in inverno e che molti di noi utilizzano quotidianamente.

Per quanto riguarda il cartone invece, prima di utilizzarlo in giardino dovremo fare attenzione a rimuovere eventuali nastri adesivi che influirebbero negativamente sul risultato e sono inquinanti.

Guai a buttare le scatole di cartone perché potremo facilmente riutilizzarle in giardino grazie a questi 3 geniali metodi alternativi

Per prima cosa è utile sapere che possiamo trasformare le scatole di cartone in vasi per le nostre piantine. Ovviamente dovremo prima ricordarci di fare dei buchi sul fondo, prima di inserircele all’interno. Potremo piegare il cartone a nostro piacimento per renderlo più decorativo e originale, sia per casa che per il giardino, eventualmente anche colorandolo.

Quando la nostra pianta pian piano crescerà dovremo trasferirla in un vaso più capiente ma non sarà necessario rimuovere il cartone perché potrebbe diventare un eccellente fertilizzante.

Inoltre, potremo aggiungere alcuni pezzi di cartone nel compost insieme agli altri ingredienti perché apporta carbonio ed azoto al terreno.

Il cartone può essere utilizzato anche nel giardino, per esempio potremo posizionarne alcuni pezzi nelle aree che presentano erbacce nei pressi delle piante.

Oltre ad essere in questo modo efficace per contrastare le erbacce, con il tempo si trasformerà in compost direttamente nel terreno senza il nostro intervento.

Non butteremo più i vecchi spazzolini dopo aver scoperto come riutilizzarli grazie a queste idee alternative per casa e giardino