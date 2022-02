Le pulizie domestiche possono essere mansioni particolarmente spiacevoli da sbrigare. Portano via molto tempo della giornata, che avremmo potuto dedicare a noi stessi, oltre ad essere davvero stancanti. Ma anche il pensiero di pulire casa può essere leggermente più piacevole, se conosciamo i trucchi per farlo velocemente e per ottenere i risultati migliori.

Abbiamo parlato molte volte, sulle pagine di ProiezionidiBorsa, dei rimedi naturali e fai da te che possono aiutarci quando si tratta di pulizie casalinghe. Abbiamo visto i mille utilizzi del bicarbonato, del succo di limone, del sale grosso e dell’aceto. Quest’ultimo, in particolare, può essere un grande alleato nella pulizia di ogni tipo di superficie.

Oggi vedremo che, aggiungendo all’aceto un altro comunissimo ingrediente naturale, tireremo a lucido pavimenti e tappeti senza sforzo e con risultati eccezionali. Vediamo, dunque, di quale ingrediente si tratta e come creare il detergente fai da te che ci tornerà davvero molto utile.

Tireremo a lucido pavimenti e tappeti aggiungendo all’aceto questo ingrediente naturale che troviamo facilmente in cucina

Probabilmente già sappiamo che l’aceto bianco può darci una grande mano nelle pulizie domestiche. Abbiamo visto, per esempio, la sua utilità quando si tratta di rimuovere il calcare dai rubinetti e dalle superfici del bagno. Quello che molti non sanno, però, è che, aggiungendo della comune birra chiara all’aceto, possiamo creare un ottimo detersivo naturale valido per pavimenti e tappeti.

Il rimedio vale soprattutto nei casi in cui combattiamo con una macchia ostinata. Parliamo di quei fastidiosi aloni che si formano sul marmo, sul cotto, sul parquet, o sul tessuto del tappeto, dopo che qualcosa c’è caduto sopra. Per tutti questi casi, la miscela di birra e aceto è una soluzione valida.

Come preparare un buon detergente naturale a base di aceto e birra

Per preparare il nostro detersivo naturale per pavimenti e tappeti, basterà diluire 30 centilitri di birra (un boccale medio) con 15 centilitri di aceto bianco. Dopodiché, imbeviamo un panno nella soluzione di aceto e birra e applichiamolo sulla macchia. Lasciamo il panno in posa almeno per una decina di minuti. Trascorso il tempo necessario, rimuoviamo il panno e risciacquiamo con acqua tiepida. Dovremmo essere in grado di vedere la differenza.

Infine, se vogliamo coprire l’odore forte di birra e aceto, possiamo aggiungere al detersivo fai da te un profumatore naturale. Del succo di limone va più che bene, in alternativa possiamo scegliere l’olio essenziale che più ci piace.

