Niente insalatina o uova strapazzate, se abbiamo solo cinque minuti per la cena proviamo questa ricetta istantanea saziante e deliziosa

Decidere che cosa preparare per cena può diventare un vero dilemma, specialmente dopo una lunga e stressante giornata di lavoro. Per questo, molti italiani finiscono per preparare sempre le stesse cose, con poca fantasia e poco sapore. Apriamo un pacco di insalata pronta, oppure gettiamo due bastoncini surgelati nel microonde, o due uova in padella. Ma in realtà non occorre rinunciare al gusto e al piacere di una cena appena cucinata solo perché abbiamo poco tempo. Sono molte le ricette pronte in cinque minuti da far venire l’acquolina in bocca. Oggi ne vediamo una che richiede davvero pochissimi secondi.

Gli spaghetti di riso sono pronti in un minuto per salvare la cena

Niente insalatina o uova strapazzate, se abbiamo solo pochissimi minuti da dedicare ai fornelli basta sfoderare questa ricetta. A cosa ci riferiamo? Semplicissimo: si tratta degli spaghetti di riso. Gli spaghetti di riso hanno un grandissimo vantaggio rispetto a qualunque altro primo piatto: non necessitano di cottura. Basta immergerli per un minuto nell’acqua bollente, per averli morbidi e pronti al consumo. Ma con cosa possiamo condirli? Le scelte sono infinite.

Spaghetti di riso con salsa di soia

Se davvero non abbiamo tempo, condiamo i nostri spaghetti con della semplice salsa di soia. Un consiglio per renderli più saporiti: aggiungiamo un cucchiaino di burro d’arachidi: darà una consistenza ricca e cremosa per trasformare gli spaghetti in un pasto completo.

Se invece abbiamo qualche ingrediente in più sottomano, ecco qualche consiglio.

Se non abbiamo tempo di metterci ad affettare cipolle e carote, non c’è nulla di male nell’usare un soffritto pronto. Gettiamolo in padella con un po’ d’olio e mentre appassisce, gli spaghetti saranno pronti. Uniamoli al soffritto e serviamo per un pasto completo pronto in pochissimi minuti.

Spaghetti di riso con germogli di soia e piselli pronti

Le verdure in lattina hanno una cattiva reputazione, ma in realtà possono diventare saporitissime se sappiamo cucinarle: apriamo una latta di germogli di soia e una di piselli. Sciacquiamo molto bene gli ingredienti sotto l’acqua corrente prima di metterli in padella con un filo d’olio e i nostri spaghetti di riso. Un pasto sostanzioso e senza sforzo.

Spaghetti di riso con sugo per una fusion saporitissima

Se non vogliamo rinunciare al sugo di pomodoro o al pesto ma non abbiamo tempo per cuocere la pasta di grano duro, niente paura. Possiamo usare questi ingredienti anche per condire gli spaghetti di riso, per una fusion tra la cucina italiana e quella orientale. Il risultato sarà da leccarsi i baffi.

Se abbiamo qualche minuto in più, proviamo gli spaghetti di riso con latte di cocco, buonissimi e perfetti anche da servire agli ospiti.