È importante avere cura delle piante che abbiamo in casa per far sì che abbiano una vita lunga e in salute.

Ci sono anche delle piante che richiedono poche cure, come questa specie sempreverde, che oltre ad essere profumatissime, sono molto semplici da mantenere.

Invece la pianta del limone necessita di più attenzioni, oltre alla concimazione, che è fondamentale per farla crescere bene e garantirgli il giusto nutrimento.

La pianta di limone durante l’inverno deve essere protetta, specie nelle zone più fredde d’Italia, mentre può crescere comunque rigogliosa nelle zone dal clima più mite.

Come concimare il limone grazie alla combustione di questo materiale che ci scalda in inverno e non è il pellet

Durante l’inverno in molti ricorriamo alla legna per scaldarci col camino, per poi buttare via la cenere che si forma anziché di riutilizzarla.

La cenere della legna, però, può essere facilmente riutilizzata nell’orto e nel giardino di casa evitando sprechi e risparmiando. Ecco perché potrebbe essere utile sapere come concimare il limone grazie alla combustione di questo materiale che ci scalda in inverno e non è il pellet.

Non essendo solubile e risultando scarsamente volatile, la cenere della legna conserva tutte le sue preziosissime sostanze nutritive, risultando particolarmente efficace per lo scopo.

Ad esempio, da sola, è un concime perfetto per piante come le ortensie o l’azalea.

Ma è anche interessante sapere che è possibile combinarla con i fondi di caffè, che ne potenziano l’effetto fertilizzante.

Questi due preziosi elementi si bilanciano perfettamente risultando utili soprattutto per concimare il limone che, con la sola cenere, rischierebbe di essere penalizzato.

Per cui basterà solamente preparare in casa un concime a base di cenere e fondi di caffè e spargerli omogeneamente attorno alla pianta.

Infine, dovremo solamente mescolarli con il terreno e annaffiare bene la nostra pianta di limone, ripetendo il procedimento periodicamente.

A volte però potrebbe non bastare, perché la pianta può essere anche soggetta a carenza di ferro. Può succedere, infatti, che pian piano le foglie della nostra pianta diventino gialle fino a cadere. In questo caso è necessario intervenire subito somministrando il ferro attraverso i chelati di ferro, facendo però sempre attenzione a quanto sia riportato nell’etichetta del prodotto.

Nel caso avessimo a casa la pianta di limone, sarà importante ricordarci che durante la primavera sarà necessario rinvasarla in un vaso di maggiori dimensioni.

Per le piante più giovani, però, questo andrà fatto ogni due anni, quindi, dovremo opportunamente tenerlo a mente o appuntarcelo dopo aver effettuato l’operazione l’ultima volta.

Quando la pianta sarà grande di età, invece, potremo attendere intervalli di tre o quattro anni per procedere con l’attività di rinvaso.

