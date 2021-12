Lo spazzolino da denti è un oggetto indispensabile che ogni membro deve avere e che dopo un massimo di 3 mesi deve cambiare.

Trascorso questo lasso di tempo perde efficacia, risultando quindi non indicato per la corretta igiene orale che dobbiamo tutti avere.

A questo punto, molti di noi hanno l’abitudine di buttarlo, invece è importante riciclare, sia per l’ambiente che per un nostro risparmio personale.

Non butteremo più i vecchi spazzolini dopo aver scoperto come riutilizzarli grazie a queste idee alternative per casa e giardino

Anche le funzioni alternative degli spazzolini sono diverse, per esempio potremo utilizzarli per rimuovere macchie ostili dai nostri capi.

Lo spazzolino può infatti rivelarsi utile perché ha setole generalmente morbide che riescono, con acqua e sapone, a rimuovere macchie anche in profondità senza rovinare la stoffa.

Potrebbe anche essere utile nel caso avessimo delle scarpe infangate, cosa che purtroppo succede frequentemente in questo periodo invernale.

Infatti, grazie allo spazzolino potremo evitare di metterle in lavatrice rischiando di bloccare i tubi di scarico.

Non dovremo far altro che metterle sotto l’acqua corrente e pulirle utilizzando uno spazzolino di riciclo, specie sotto la suola dove si accumula più sporco.

Anche in questo caso, le setole dello spazzolino risultano particolarmente efficaci perché riescono ad infilarsi tra le più piccole fessure.

Infine, inaspettatamente lo spazzolino potrebbe rivelarsi un incredibile alleato per la pulizia delle unghie e per pettinare le sopracciglia.

In questo caso però sarà fondamentale metterlo prima in un contenitore capiente con acqua bollente per qualche secondo. Dopo di che dovremo lavarlo bene con dell’acqua saponata e passarlo sotto l’acqua corrente per risciacquarlo, in questo modo sarà perfettamente igienizzato.

Fatto ciò, sarà pronto per essere usato per pulire le unghie sia sotto che ai lati, aiutandoci sempre con il sapone per le mani.

Ulteriore utilizzo

Sarà utile sapere che uno spazzolino di riciclo potrà esserci utile anche per togliere la polvere dalle piante che abbiamo in casa o in giardino.

Nel momento in cui notiamo la presenza di polvere, o dello sporco, è sempre consigliabile rimuoverlo il prima possibile, per non faticare.

Grazie alle setole dello spazzolino, spazzolare le foglie molto bene rendendole di nuovo lucide sarà semplicissimo.

