Alcune volte capita di avere della tosse sgradevole e fastidiosa che ci rovina le giornate e il riposo notturno. La tosse sia secca che grassa è un fenomeno che genera malumore poiché insistente e certe volte incessante. Quando si inizia a tossire non si smette mai.

Specialmente la tosse grassa, caratterizzata dal catarro, può essere rumorosa e seccante non solo per chi ne soffre ma anche per chi gli sta attorno.

Fortunatamente grazie a questi rimedi naturali a cui pochi pensano è possibile alleviare la fastidiosa tosse grassa.

Infuso al finocchio

La tosse grassa può essere alleviata e calmata grazie all’utilizzo di sostanze che hanno il potere di fluidificare il muco. Questo ci permetterà di eliminarlo più facilmente e velocemente.

Tra i primi rimedi naturali a cui possiamo ricorrere c’è l’infuso al finocchio. Preso prima di andare a dormire favorisce la respirazione e fluidifica il muco liberando così le vie respiratorie.

Prepararlo è molto semplice, prendiamo un po’ di semi secchi di finocchio e mettiamoli direttamente nella tazza che useremo per bere l’infuso. In un pentolino aggiungiamo dell’acqua e attendiamo l’ebollizione, non appena sarà pronta versiamo l’acqua calda all’interno della tazza. Lasciamo in posa per 10 minuti circa e successivamente filtriamo con un colino.

Un modo per ottenere il massimo del beneficio da questi semi è quello di schiacciarli prima, ciò permette la fuoriuscita delle sostanze nutritive.

Olio essenziale di anice contro la tosse grassa

Sappiamo bene quanto gli olii essenziali siano un alleato per il benessere del nostro organismo, questi fanno bene al corpo ma anche alla mente.

Se si soffre di tosse grassa, un altro metodo naturale che la calma e fluidifica il catarro è l’olio essenziale di anice.

Utilizziamo un contenitore e versiamo all’interno di questo dell’acqua calda, fatto ciò aggiungiamo circa 10 gocce di olio essenziale di anice, creiamo così dei suffumigi.

Copriamo con un asciugamano la testa e respiriamo. Noteremo che dopo qualche giorno di terapia a base di olio essenziale di anice, i nostri bronchi saranno liberi dalla fastidiosa e sgradevole tosse grassa.

