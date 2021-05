Di piante e fiori ancora a noi sconosciuti ce ne sono parecchi e in questo articolo ne scopriamo uno di questi. Le sue foglie presentano una forma allungata, ovale e di un verde scuro intenso mentre i fiori possono essere bianchi, rosa, lilla e gialli a seconda della specie. La pianta “affonda le sue radici” in Spagna da cui deriva il nome ma ormai è sparsa anche in Italia e in Asia.

In pochi conoscono questa bellissima pianta ornamentale elegante e dal colore candido che farà invidiare i vicini e il trucco per averla sempre florida

Stiamo parlando della meravigliosa Iberis conosciuta anche come Iberide o Raspo. Infatti, il nome deriva da “Iberia”. Altri esperti, invece, sostengono che abbia avuto origine nell’isola di Creta e precisamente nell’antico luogo di Candia da cui deriva il nome Candytuft.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

L’Iberis amara, un particolare tipo di Iberide, è usata nel campo omeopatico per curare disturbi delle vie respiratorie come asma e bronchite. I fiori dell’Iberis sono costituiti da quattro petali e presentano colori sgargianti. Affinché si presenti rigogliosa, l’Iberis ha bisogno di una regolare e costante esposizione ai raggi solari, temendo inverni abbastanza freddi.

Il trucco per essere bella come non mai

In pochi conoscono questa bellissima pianta ornamentale elegante e dal colore candido che farà invidiare i vicini e il trucco per averla sempre florida. Questo trucco consiste nel drenare abbastanza il terreno e in una concimazione ricca di elementi organici e soprattutto di potassio. L’alimento per eccellenza che contiene il potassio è la banana ma anche i legumi, come piselli, lenticchie e fagioli. Altro ottimo fertilizzante che oltre a contenere potassio è ricco di altri sali minerali è la cenere. Se facciamo il trapianto, abbiamo bisogno di un vaso spazioso in cui prima andrà messa la cenere, poi il terriccio e poi la concimazione. Non dimentichiamoci che ha bisogno di tanta acqua.

Approfondimento

In pochissimi conoscono il segreto per avere la pianta di Amaryllis bellissima come non mai per giardini e balconi invidiati dai vicini.