Sarà capitato a tutti in determinati periodi dell’anno di avere la tosse, quella sensazione fastidiosa che sembra non passare mai.

Poi se la tosse è secca la sensazione di costrizione e dolore al petto ci rendono la vita particolarmente impossibile in quei giorni.

La tosse secca può avere origine da diverse cause, può essere determinata da una patologia oppure dall’ambiente in cui ci troviamo.

Nel primo caso possono essere delle patologie allergiche a causare la tosse secca o altre malattie del tratto respiratorio come l’asma.

Nel secondo caso può essere l’ambiente in cui viviamo, la presenza di polvere, smog e fumo possono irritare i polmoni e generare la tosse secca.

La tosse in realtà non è altro che una reazione generata dall’organismo per espellere le sostanze irritanti con i quali sono entrati a contatto.

Ecco come calmare la tosse secca con questi rimedi naturali e facili da trovare in casa.

Carota

Grazie alla carota è possibile fare un sciroppo del tutto naturale che ci aiuta a contrastare il fastidio da tosse secca.

Ricordiamo che la carota è ricca di vitamina A, C ed anche del gruppo B e rappresenta un ottimo alleato per alleviare la tosse secca.

Abbiamo bisogno solo di qualche carota, di succo di limone e di zucchero.

Puliamo e tagliamo le carote a fette sottili, disponiamole in un contenitore mettendo anche lo zucchero e per non farle ossidare aggiungiamo il limone.

Lasciamo in posa al buio il più possibile, almeno una notte, noteremo che il composto produrrà dello sciroppo.

Una volta pronto possiamo bere il nostro sciroppo naturale.

Aglio e cipolla

Entrambi sono ottimi rimedi naturali non solo per la tosse secca ma per la tosse in generale e per i primi sintomi influenzali.

Anche se non molto invitante, possiamo provare una bevanda calda a base di questi due ingredienti che sicuramente troveremo nelle nostre cucine.

Mettiamo dell’acqua in un pentolino e poniamola sui fornelli, nel frattempo tagliamo e tritiamo aglio e cipolla quando l’acqua starà bollendo mettiamoli entrambi.

Lasciamo riposare per qualche minuto, filtriamo il composto con un colino e beviamo la nostra bevanda.

Ecco come calmare la tosse secca con questi rimedi naturali e facili da trovare in casa.