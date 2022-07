Avere chili di troppo, pancia gonfia e grasso viscerale è una condizione più che comune. Questo accade perché molte delle abitudini che riteniamo giuste in realtà potrebbero non esserlo fino in fondo. Inoltre il consumo sempre più diffuso di bevande e alimenti altamente zuccherati e processati non rende facile mantenere il peso forma.

Colazioni ricche di zuccheri, pranzi ipercalorici, diete restrittive, combinazioni alimentari sbagliate sono tutti fattori che potrebbero influenzare l’aumento di peso e di grasso viscerale.

Grasso sulla pancia e chili di troppo potrebbero dipendere da questa abitudine che molti hanno e come perderli senza dieta

Molte persone pensano di avere delle abitudini alimentari sane, tuttavia non sempre è così. Infatti sostituire le bevande zuccherate con quelle dette “zero” non ci farà perdere peso né attenuarne l’aumento. Queste bevande, infatti, dovrebbero essere consumate raramente in quanto, esattamente come le altre, contengono elevate quantità di dolcificanti e coloranti. Tuttavia, non avendo zuccheri, potrebbero essere una valida alternativa da preferire a bevande alcooliche e succhi di frutta iper zuccherati. Infatti ricordiamo che le bevande ricche di zuccheri sono un introito calorico aggiuntivo che pesa sulla bilancia.

Un’abitudine accumula grasso

Tra le varie abitudini che molti hanno e che farebbero aumentare il peso e il grasso viscerale troviamo quella di mangiare spesso fuori casa.

È un’abitudine molto sottovalutata, ma che da evidenze scientifiche di settore risulta essere una delle cause del consumo eccessivo di calorie. Infatti mangiare spesso fuori casa sembrerebbe essere associato ad un consumo elevato di pasti ipercalorici. Inoltre si sceglierebbero spesso alimenti ricchi di zuccheri, grassi saturi e sodio.

A proposito di sodio, ricordiamo che i pasti fuori possono contenere 100 volte più sodio di quelli preparati in casa.

Questo accade perché, nella maggior parte dei casi, i pasti serviti nei ristoranti, fast food, pizzerie e pub sarebbero poveri dal punto di vista nutrizionale.

Pertanto, grasso sulla pancia e chili di troppo potrebbero dipendere dal mangiare spesso fuori casa. Inoltre, a quest’abitudine sarebbe associato un maggiore rischio di sviluppare malattie come obesità, diabete e sovrappeso con conseguente maggiore esposizione ad un rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Come fare per mantenersi in forma e in salute

Per ovviare al problema meglio preferire pasti ricchi di alimenti integrali e cereali grezzi come orzo, farro e quinoa. Inoltre, quando ordiniamo pasti al ristorante è meglio chiederli sconditi di qualsivoglia condimento e condirli a parte con dell’ottimo olio d’oliva.

Limitare il consumo di bevande zuccherate e consumare uno o massimo due caffè amari al giorno.

Inoltre per perdere grasso più velocemente potremmo optare per delle buone abitudini come una vita attiva. Meglio scegliere di fare piani di scale a piedi, ritagliarsi almeno 30 minuti al giorno per camminare a passo svelto. Evitare situazioni particolarmente stressanti che ci inducono al consumo di cibi molto zuccherati. Infine, e non per importanza, idratarsi in modo corretto. L’idratazione, infatti, giocherebbe un ruolo chiave per mantenere il metabolismo attivo.

