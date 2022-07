L’acqua sta diventando un serio problema che, ovviamente, si somma a ulteriori problemi che abbiamo e a cui andremo incontr Ad esempio, la chiusura del gasdotto Nord Stream 1 per 10 giorni. E così l’allarme cresce in Europa, che accelera sulle alternative. Insomma, se oltre allo stop del gas ci aggiungiamo anche la carenza di acqua, il caldo, la siccità, gli incendi e i raccolti poco ricchi, allora possiamo assolutamente confermare che non è un periodo rosa.

Se sulla chiusura del gasdotto Nord Stream 1 i cittadini possono fare ben poco, su altre cose invece possono intervenire. E sicuramente una delle cose su cui si può intervenire facilmente è lo spreco dell’acqua.

Ci sono tantissimi modi o consigli per evitare di sprecare l’acqua. Ad esempio, dopo che abbiamo scolato la pasta possiamo non buttare quell’acqua ricca di amido, ma possiamo usarla per dare da bere alle nostre piante. Ricordiamoci anche di chiudere bene le valvole del rubinetto perché potrebbero perdere acqua.

Oppure possiamo chiudere l’acqua ogni volta che non la usiamo. Siamo sotto la doccia e ci stiamo insaponando, l’acqua possiamo chiuderla. Ci stiamo facendo la barba e quando ci rasiamo possiamo chiudere il rubinetto. E ci sono tantissimi altri metodi che possiamo mettere in atto. Questi, però, sono tutti abbastanza circostanziali. E ci faremo attenzione solo in questo periodo di emergenza. Allora dobbiamo andare più alla radice delle cose.

Così facendo riduciamo il consumo di acqua in casa e non si parla di doccia o giardino

Ci pensiamo poco, ma in realtà consuma molta acqua e si trova spesso nelle case vecchie. Si tratta dello scarico del water che presenta un solo pulsante. Questo, infatti, ogni volta che lo si schiaccia utilizza una quantità di acqua che in realtà non è necessaria.

Quindi, per essere più responsabili verso l’ambiente, possiamo mettere lo scarico che presenta due pulsanti: uno che usa più acqua e uno che ne usa di meno.

C’è anche un’altra alternativa

Oltre al doppio pulsante esiste anche lo scarico con la leva, questa è molto utilizzata al Nord Italia. In realtà il suo utilizzo è molto semplice. Essendo una leva che si apre quando la si gira, in quel momento l’acqua esce. Più si gira la leva e più acqua esce. Quindi, se non abbiamo bisogno di molta acqua, possiamo usarne poca e richiuderla immediatamente. In questo caso siamo noi che controlliamo l’inizio e la fine dello scarico di acqua, non sarà automatico. E saremo noi a scegliere quanta acqua usare, così facendo riduciamo il consumo di acqua in casa e saremo più responsabili.

