Le mosche volanti negli occhi anche chiusi potrebbero essere un segnale di questa specifica patologia e vediamo quando preoccuparsi

Alcune volte potremmo notare qualcosa di strano quando guardiamo gli oggetti. O quando, semplicemente, stiamo facendo una passeggiata contemplando l’azzurro del cielo. La nostra visione sembrerebbe essere offuscata da puntini volanti. Questi piccoli punti sarebbero inoltre mobili e svolazzanti da una parte all’altra. In più, di tanto in tanto, potremmo percepire anche delle improvvise luci molto forti, simili a flash luminosi. Tutto ciò potrebbe lasciarci abbastanza interdetti, tanto da pensare a corpi estranei presenti nell’aria. Gli strani puntini, però, comparirebbero anche quando chiudiamo gli occhi. La spiegazione di tutto ciò sarebbe riconducibile a un preciso fenomeno.

Le miodesopsie

I piccoli punti svolazzanti che offuscherebbero la nostra visuale avrebbero un nome specifico, ossia miodesopsie. Il riferimento più comune a esse si avrebbe col nome di mosche volanti, proprio per l’affinità con piccoli moscerini che volano da una parte all’altra. In genere, le miodesopsie sarebbero considerate quale un disturbo non preoccupante. Ma la loro comparsa potrebbe anche essere correlata a una determinata patologia.

In alcuni casi, le miodesopsie potrebbero essere un segnale iniziale di un distacco della retina. Correlata all’alterazione del corpo vitreo, la presenza delle cosiddette mosche volanti potrebbe segnalare la separazione della retina da questo. Qualora la retina fosse lesionata, il caratteristico gel che rivestirebbe il corpo vitreo potrebbe dare origine a una trazione di elevato livello. Contraendosi sino a provocare la rottura della retina oculare. Questo distacco causerebbe la fuoriuscita del liquido dell’occhio, che potrebbe andare a infiltrarsi nel mezzo dell’epitelio retinico e della membrana. Il danno sarebbe dunque ulteriore.

Quindi, le mosche volanti negli occhi potrebbero essere considerate un fenomeno comune. Fatta eccezione del caso in cui si comprendessero come sintomi di una patologia importante quale il distacco della retina. Qualora il distacco della retina fosse già in atto, la visione si percepirebbe come coperta da una tenda. Le mosche volanti potrebbero apparire a cascata e comparirebbero alcuni flash luminosi. Questa condizione molto seria necessiterebbe un trattamento repentino.

Un distacco retinale piuttosto esteso, infatti, potrebbe dare origine a problemi irreversibili per la vista. Sino anche alla sua perdita. Che si potrebbe evitare con un trattamento laser, in caso di lesione modesta, o chirurgico, qualora il distacco fosse significativo. In caso, dunque, di sospette miodesopsie con visione offuscata come da una tenda e presenza di flash, si dovrebbe contattare un oculista in maniera tempestiva.

