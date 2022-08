Granita, ecco una ricetta super rinfrescante da mangiare nelle giornate calde come merenda o come dessert

La granita è uno squisito dolce di origine siciliana, ottimo da mangiare a merenda, come dessert o, come si usa in Sicilia, a colazione.

In questo articolo mostreremo una ricetta base per preparare una buonissima granita, ma anche vari modi per poterla variare.

La granita è un gelato all’acqua dalla consistenza simile a un sorbetto. Come abbiamo detto sopra, in Sicilia la gente ama mangiare la granita a colazione nei caldi mesi estivi, spesso insieme a una brioche. Vediamo come preparare questo dolce rinfrescanti da soli.

Prima di tutto assicuriamoci di acquistare prodotti biologici e a chilometro zero, in modo da aiutare l’economia locale.

Per la preparazione della granita ci vuole circa mezz’ora, ma il tempo di riposo deve assere almeno di due ore e mezza.

Ecco gli ingredienti per 4 persone:

500 ml di acqua;

120 grammi di zucchero;

3 limoni biologici con la buccia edibile.

Il procedimento è molto semplice:

far bollire l’acqua;

aggiungere lo zucchero;

scaldare l’acqua zuccherata fino a quando lo zucchero non si sarà completamente sciolto;

lasciare raffreddare il liquido a temperatura ambiente;

lavare i limoni e tagliarli a metà;

spremere i limoni;

aggiungere il succo di limone all’acqua zuccherata;

versare lo sciroppo in un barattolo sigillato e mettere in freezer.

Non ci vorrà più di mezz’ora per completare tutto il procedimento.

Cosa fare quando il composto viene tolto dal freezer?

Per avere un’ottima granita, ecco una ricetta super rinfrescante che ci farà leccare i baffi. Una volta inserito il composto nel freezer, bisognerà tirarlo fuori ogni 30 minuti e mescolare bene.

Questo eviterà che si congeli completamente.

Dopo due o tre ore la granita sarà pronta e potrà essere servita.

Quali sono le variazioni per la granita?

Possiamo decorare la nostra meravigliosa granita con fette di frutta o foglioline di menta.

Possiamo sostituire il succo di limone con il caffè. In questo modo avremo una squisita ed energetica granita al caffè. Basta sostituire il succo di limone con la stessa quantità dell’ingrediente che si preferisce (caffè, sciroppo di amarena, anguria).

Possiamo anche aggiungere erbe aromatiche come rosmarino o basilico. Per una variante esotica è ipotizzabile anche l’uso di spezie, come cannella, cardamomo o lavanda.

La granita si differenzia dal sorbetto per la minore quantità di frutta; il sorbetto può anche essere preparato senza zucchero.

Mentre la granita si ottiene principalmente dal ghiaccio triturato e aromatizzato con sciroppo e una piccola quantità di frutta, uno degli ingredienti principali del sorbetto è proprio la purea di frutta che deve essere almeno il 20% di tutto il composto.

