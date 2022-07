Per contrastare le giornate roventi dell’estate 2022, non c’è niente di meglio di un bel gelato, fresco e leggero. Un goloso sorbetto alla frutta è quello che ci serve per affrontare l’afa di questi giorni. La ricetta furba del sorbetto al melone e limone della nonna regala tutto il sapore della frutta di stagione in un concentrato di golosa bontà. Inoltre, la preparazione è davvero semplicissima e non ha bisogno della gelatiera. Cremoso e freschissimo il sorbetto al melone e limone è un vero asso nella manica in cucina. Accontenta grandi e piccini e si prepara in un lampo. Dopo il successo del gelato ai 2 ingredienti, a farci felici arriva una ricetta davvero strepitosa. Di seguito, tutto l’occorrente per questa dolce e fresca prelibatezza, tutta da assaporare!

Ingredienti per 6 persone

1 limone grande;

1 melone abbastanza maturo e dolce;

200 g di latte condensato, possibilmente al cocco.

Cremoso e freschissimo il sorbetto al melone e limone senza zucchero e gelatiera. Procedimento

Per realizzare un sorbetto gustoso è facilissimo. Innanzitutto, bisognerà prendere il melone, lavarlo bene e tagliarlo nella parte superiore. Poi, con un cucchiaio, (oppure con uno porzionatore), scavare il melone togliendo la polpa. Quest’ultima bisognerà lasciarla all’interno del melone stesso. Eliminare, pian piano, tutti i semi. Successivamente, si consiglia di frullare la polpa con un frullatore ad immersione. In questo modo, il melone diventerà cremoso. Poi, bisognerà aggiungere il latte condensato e poi anche il succo del limone (ovviamente, eliminando i semi). Mescolare sempre con il frullatore ad immersione e poi livellare con un cucchiaio.

Basteranno 10 minuti di lavoro per preparare il sorbetto. A questo punto, servirà semplicemente riporla in freezer. Per evitare che si rovesci, posizionare il melone in un contenitore in plastica (adatto per le basse temperature) e poi riporre in freezer. Lasciar raffreddare almeno per una notte. In questo modo, il sorbetto sarà bello fresco ma senza ghiacciare. Si consiglia di portare in tavola direttamente il melone congelato e poi porzionare con l’apposito strumento per creare le palline di gelato. Con questo sorbetto amici e parenti impazziranno.

Idea originale per servire il dessert

Servire il sorbetto all’interno del melone è un’idea sfiziosa e pratica, tuttavia, per chi vuole lasciare gli ospiti a bocca aperta potrebbe provare quest’altro metodo. Bisognerà creare un bicchiere fai da te con delle fettine di limone, arancia o lime.

Serviranno 2 bicchierini bassi di diversa misura da poter inserire uno dentro l’altro. Ricoprire il fondo del bicchiere più grande con delle fette di agrumi. Poi, inserire l’altro bicchiere al suo interno e riempire lo spazio vuoto tra i bicchieri con altre fette di agrumi. Schiacciare bene e coprire tutti i punti vuoti. A questo punto, bisognerà lasciar raffreddare i bicchierini in freezer. All’occorrenza, tirar fuori, staccare i due bicchierini. Ciò che si dovrebbe ottenere è un terzo bicchierino formato da pezzi di agrumi. Riempire il bicchiere fai da te con il sorbetto e servire su un piattino da dessert. Il risultato è spettacolare, sfizioso e decisamente originale.

