La mousse al limone è un dolce leggero e rinfrescante adatto per le calde giornate estive. In questo articolo mostriamo una ricetta vegana senza ingredienti animali.

La mousse è una crema da dessert schiumata particolarmente leggera e ariosa. La ricetta base può essere variata in tanti modi: oltre alla classica mousse al cioccolato, il dolce può essere preparato anche in altri gusti, ad esempio come mousse bianca al cioccolato, mousse alla vaniglia e noci o una squisita mousse al pistacchio.

Ma le mousse sono ottime anche alla frutta, soprattutto in estate cosa c’è di meglio di una fresca mousse al limone? Abbiamo bisogno solo di 4 ingredienti per prepararla.

Ricetta estiva per una mousse al limone squisita, molto rinfrescante e che piacerà proprio a tutti

Nella versione vegana per la mousse si utilizza l’aquafaba, ovvero l’acqua di cottura dei ceci o di altri legumi. Una volta montata, l’aquafaba assume una consistenza molto simile ai tradizionali albumi montati a neve.

Per rendere la mousse al limone spumosa ma comunque stabile, utilizzare l’aquafaba fredda. È meglio preparare la mousse vegana al limone utilizzando ingredienti di qualità biologica. In questo modo si evita il cibo che talvolta viene trattato con pesticidi chimico-sintetici. Per la ricetta è meglio utilizzare sia succo che scorza del limone.

Per preparare la ricetta estiva per una mousse al limone squisita ci vogliono 15 minuti di preparazione e 60 minuti di riposo. Ecco gli ingredienti per 2 persone:

un limone con la buccia edibile;

150 ml di acquafaba fredda;

un pizzico di lievito in polvere;

100 g di zucchero a velo.

Ecco il procedimento

Lavare il limone sotto l’acqua corrente. Grattugiare la scorza di limone e metterla da parte. Quindi spremere il succo di limone. In una ciotola mettere il succo di limone e l’aquafaba fredda. Aggiungere un pizzico di bicarbonato e iniziare a sbattere il composto con una frusta o uno sbattitore a mano. Nel frattempo, spolverizzare lo zucchero. Sbattere il composto fino a quando lo zucchero non si sarà completamente sciolto e avrà una consistenza spumosa, ma soda. Unire poi la scorza di limone grattugiata. Dividere la mousse al limone in bicchierini da dessert o ciotoline. Poi metterle in frigo per almeno un’ora prima di servirle.

La mousse infine può essere guarnita con una fetta di limone candita, della menta fresca o della frutta di stagione. Lamponi o fragole si sposano bene, sia visivamente che in termini di gusto.

