Freddo e maltempo ormai sono una costante perché siamo in autunno inoltrato. Trascorrere le giornate all’esterno diventa sempre meno piacevole. Di contro, però, stare al calduccio in casa diventa una gioia incomparabile.

Porsi accanto al fuoco scoppiettante della stufa o del camino e assorbirne il vivo calore. Magari accentuato ulteriormente da un soffice plaid di pile sui piedi. In questa scenografia ideale, però, vi sono altri elementi mancanti per far sì che il relax sia completo.

Il primo è una bella tazza di cioccolata calda fumante o di tisana. Il secondo invece è la compagnia di un bel libro.

Grandi notizie per i lettori accaniti e voraci perché potranno avere migliaia di libri a disposizione nelle proprie mani

Vi sono tanti libri meravigliosi che meritano di essere letti. È il caso di questo classico che ha incantato generazioni di lettori e che bisogna leggere almeno una volta nella vita. O ancora di quest’opera perfetta dopo una delusione amorosa e che permette di imparare l’amore per sé stessi.

Spesso, però, non è facile scegliere il libro giusto al momento giusto. Ogni lettore lo sa bene, deve essere conforme al nostro stato d’animo.

Capita però che nella nostra libreria la scelta di letture ancora da fare cominci a scarseggiare. Allo stesso tempo, tuttavia, potremmo non avere le idee chiare su quale libro vorremmo.

Sarebbe bello in questo caso avere una libreria immensa di migliaia di libri. Così da avere un assortimento vasto da cui attingere ogni momento fino a trovare il libro con cui avere un feeling perfetto.

Qualcuno potrebbe pensare che sia troppo bello per essere vero, addirittura un sogno. Saremo contenti di sapere, invece, che può essere realtà.

Ecco di cosa si tratta

Negli ultimi tempi largo spazio hanno avuto gli eBook, perché estremamente economici e pratici. Consentono infatti di avere un’immensa libreria nel palmo di una mano e spendendo meno rispetto ai libri cartacei.

Ciò è già un grande vantaggio, ma in realtà ve n’è uno ulteriore. Esistono infatti abbonamenti mensili che permettono di poter leggere una mole immensa di eBook.

Per i possessori di Kindle questa opzione esisteva già su Amazon, ora però arriva anche sul Kobo.

Si tratta di Kobo Plus, un abbonamento con 3 opzioni disponibili. La prima a 9.99 euro con centinaia di migliaia di eBook disponibili. Allo stesso prezzo vi è anche la seconda, con decine di migliaia di audiolibri. La terza a 12.99 euro include invece sia gli eBook che gli audiolibri. Questi ultimi sono particolarmente pratici, perché ci consentono di seguire una narrazione sentendola seppure stiamo facendo altro.

Per usufruirne bisognerà avere un eReader Kobo o scaricare l’app gratuita Kobo sul proprio telefono. Sarà inoltre possibile sperimentare personalmente perché vi è una prova gratuita di 30 giorni annullabile in qualunque momento.

Insomma grandi notizie per i lettori accaniti e voraci perché potranno avere migliaia di libri a disposizione nelle proprie mani sempre e avranno solo l’imbarazzo della scelta.

